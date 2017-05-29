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Кафу и Лусио привезли Кубок конфедераций в Германию

Две легенды бразильского футбола, Кафу и Лусио, нанесли визит в Германию с необычным грузом в своем багаже – главным Трофеем Кубка Конфедераций, который с 17 июня по 2 июля разыграют в России восемь сборных, сообщает официальный сайт ФИФА.

Кафу предрек предстоящему турниру большой успех: "Если к многообещающим именам немецкой сборной мы прибавим таких футболистов, как Криштиану Роналду, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Чичарито, причем это далеко не полный список, то станет понятно, что болельщики вправе рассчитывать на футбол высочайшего уровня в матчах Кубка Конфедераций. Очень много жду, например, от поединка Германия – Чили, потому что эти две команды неизменно делают ставку на игру в атаке".

Лусио, в свое время – центральный защитник леверкузенского "Байера", а затем мюнхенской "Баварии", сказал: "В Германии я провел невероятные 8 лет своей карьеры, и именно в те годы футбол в этой стране совершил грандиозный прорыв, ставший фундаментом нынешних великолепных результатов".
Теги: Кафу
Сегодня, 16:07
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