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СМИ: Эдерсон завтра пройдет медосмотр в "Манчестер Сити"

В ближайшее время голкипер "Бенфики" Эдерсон может перебраться в стан "Манчестер Сити", утверждает Sky Sports.

По данным издания, футболист уже завтра прилетит в Манчестер, чтобы пройти медобследование и обсудить детали личного контракта.
Теги: Манчестер Сити Бенфика
Сегодня, 16:21
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Скоропалительный трансфер.. Один сезон всего отыграл парнишка не в самом сильном португальском чемпионате.. Одного фейла с Браво горожанам мало?
Регистрация: 16.03.2010
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