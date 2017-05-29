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ЦСКА сыграет на сборе в Австрии с "Краснодаром", "Штурмом" и "Партизаном"

Определился план подготовки московского ЦСКА к сезону-2017/18, сообщает официальный сайт "армейского" клуба, тренерский штаб решил провести два сбора в Австрии. Первый пройдёт с 14 по 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с австрийским "Штурмом".

Второй сбор продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три матча. 1 июля подопечные Виктора Гончаренко встретятся с белградским "Партизаном", соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с "Краснодаром".
Теги: ЦСКА Краснодар
Сегодня, 16:45
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№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гинер по старинке даже товарняки превращает в договорняки,репетирует к новому сезону,наверное забыл что у него кредит висит,вы бы еще дубль Цска пригласили)
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:55) #
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Главное - пальцы берегите! smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи в подготовке к новому сезону! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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