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ЦСКА сыграет на сборе в Австрии с "Краснодаром", "Штурмом" и "Партизаном"
Определился план подготовки московского ЦСКА к сезону-2017/18, сообщает официальный сайт "армейского" клуба, тренерский штаб решил провести два сбора в Австрии. Первый пройдёт с 14 по 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с австрийским "Штурмом".
Второй сбор продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три матча. 1 июля подопечные Виктора Гончаренко встретятся с белградским "Партизаном", соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с "Краснодаром".
Второй сбор продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три матча. 1 июля подопечные Виктора Гончаренко встретятся с белградским "Партизаном", соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с "Краснодаром".
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