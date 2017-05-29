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"Зенит" будет платить Роберто Манчини и его тренерскому штабу 7 млн евро в год

Контракт итальянца Роберто Манчини с "Зенитом" будет рассчитан на срок "два года + один", сообщает "Спорт-Экспресс".

Зарплата главного тренера и его штаба в общей сложности составит порядка 7-7,5 миллиона евро в год. Из них около 5 миллионов евро, как уже ранее сообщалось, составит непосредственно оклад Манчини.
Теги: Зенит Манчини
Сегодня, 17:12
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№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:22) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
можно было построить больницы, сады, школы!

Вместо того чтобы кормить орду негров из Спартака laughing


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а на эти деньги можно было построить больницы, сады, школы!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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