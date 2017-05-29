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"Зенит" будет платить Роберто Манчини и его тренерскому штабу 7 млн евро в год
Контракт итальянца Роберто Манчини с "Зенитом" будет рассчитан на срок "два года + один", сообщает "Спорт-Экспресс".
Зарплата главного тренера и его штаба в общей сложности составит порядка 7-7,5 миллиона евро в год. Из них около 5 миллионов евро, как уже ранее сообщалось, составит непосредственно оклад Манчини.
Зарплата главного тренера и его штаба в общей сложности составит порядка 7-7,5 миллиона евро в год. Из них около 5 миллионов евро, как уже ранее сообщалось, составит непосредственно оклад Манчини.
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