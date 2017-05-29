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Роберто Карлос может возглавить австралийский клуб

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос может возголавить "Южный Мельбурн" в случае, если команда получит право выступать в А-лиге сезона-2018/19.

"Моя идея заключается в том, чтобы прийти сюда и продолжать выигрывать. Если я приду в этот клуб, то приду только побеждать. Таков менталитет. "Южный Мельбурн" должен быть эталоном для австралийского футбола.

То, что я видел здесь, тронуло меня. Самое главное сейчас для клуба — добиться участия в А-лиге", — цитирует бразильца FourFourTwo.
Теги: Карлос
Сегодня, 18:07
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
мжет лучше зенит? joy там вакантное место освободили


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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