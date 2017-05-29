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Александр Бубнов: Дзюба может и не выдержать конкуренции в "Зените" при Манчини

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов выразил мнение, что с приходом на пост главного тренера "Зенита" Роберто Манчини нападающий Артём Дзюба может потерять место в основном составе. Назначение Манчини на пост главного тренера петербургской команды должно состояться в ближайшее время.

"Дзюба говорил, что его и Луческу устраивает. Теперь ему придётся свою состоятельность доказывать. Посмотрим, каких нападающих пригласит Манчини. Дзюба может и не выдержать конкуренции. У каждого тренера свой стиль, у него были конфликты с игроками и вне поля. Значит, не всех устраивали его требования", — цитирует Бубнова "Спорт FM".

Бубнов прокомментировал информацию, что зарплата итальянского специалиста в "Зените" составит 5-6 млн евро в год.

"Манчини знал, сколько зарабатывали его предшественники. Для иностранного тренера с именем это не большой показатель», — заявил Бубнов.

"Манчини в тех клубах, в которых добивался успеха, показал себя хорошим тренером. У него философия футбола играть в атаку. Если Каррера выиграл чемпионат России, то почему это не может сделать Манчини? Тем более Манчини очень хорошо знает трансферный рынок.

"Зениту" требуется усиление практически во всех линиях. Здесь уже Манчини будет решать, кого именно покупать. Были претензии к обороне, полузащите, уже не говоря об атаке. На мой взгляд, Манчини будет искать бомбардира, способного самостоятельно решать моменты. Не думаю, что "Зенит" является фаворитом предстоящего сезона. Надо смотреть на селекцию клуба", — подытожил Бубнов.
Теги: Бубнов Спартак Дзюба Манчини
Сегодня, 18:15
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26
(4)
№26 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
когда халк ушел тоже кричали что Дзюба перестанет забивать.
да и конкурировать ему пока что нескем


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№25 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:14) #
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Цитата: Black Fox
значит Дзюба виноват

При слове Дзюба у спартачей(что за слово?) рвет башню на раз. Ничего больше не требуется чтобы их вывести из себя- Дзюба - и всё. как волшебное слово, гы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№24 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Ай! Ой! Как же так???? Это же полено игрок лучший ( по мнению плессинга и К) И тут вдруг... Даже думать боюсь

А ты делай, как обычно делаешь - не думай...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№23 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ай! Ой! Как же так???? Это же полено игрок лучший ( по мнению плессинга и К) И тут вдруг... Даже думать боюсь stuck_out_tongue_winking_eye


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Какой умный бубнов, знает, что может не выдержать, а значит, что может и выдержать, железная логика, как у всех свиней во все времена.

за то Бубнов не радужный...как ты..
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ой, Бубнов Америку открыл! По правде сказать, так Дзюба не умеет играть головой, из-за роста подставляет её и бывает залетает, но вы видели, чтобы он целенаправленно пробивал головой? Да и нет пока в команде игроков, которые могут выполнить с фланга не то что навес, а выверенный кросс, только иногда получается у Кришито, но он не всегда играет на левом фланге. Так что новому тренеру предстоит серьёзно поломать голову.
Регистрация: 13.11.2009
№20 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: debil
.в след. Сезоне будет стаб.команда из прошлого чемпа. ну и кто цска локо краснодар ну и спартак если не сменят тренера ну зенит рубин ростов в пролете

Про Динамо забыл ,они на 400 евролямов могут нехило закупится!
Регистрация: 18.09.2013
№19 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба поедет в Ростов, там его уровень.....будут с Бухаровым продавливать все и вся, периодически сшибаясь сучьями на поле)
Регистрация: 24.04.2009
№18 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:41) #
  • +1
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Цитата: Blessing
Какой умный бубнов, знает, что может не выдержать, а значит, что может и выдержать, железная логика, как у всех свиней во все времена.

Бубнов правильно говорит. А ты чего так яростно защищаешь своего любимца-бездаря?
Регистрация: 9.02.2014
№17 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:40) #
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online

Бздюбу надо в Динаму. Киев. Во-первых, фамилия хохляцкая. Во-вторых, тупой как Кличко. В третьих, запитеры - те же майдауны - вплоть до иррациональной ненависти к "москалям" и привычки жить за чужой счет, сидеть на шее, считать что им все должны, и при этом не переставать орать, что все козлы, адни они - дартаньяны, и мир, а также футбол - зародился у них


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Федотов
Черчесов
Лаудруп
Карпин
Эмери
Карпин
Гунько
Якин
Боаш
Плаческу

Их всех Дзюба уволил? Даже Боаша, который о своем уходе обьявил еще до трансфера Дзюбы? Силен! Если в кране нет воды, значит Дзюба виноват blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:37) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой умный бубнов, знает, что может не выдержать, а значит, что может и выдержать, железная логика, как у всех свиней во все времена.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (2)
online

Дзюба может и не выдержать конкуренции.

Зато в раздевалке ему равных нет! joy
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:35) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну учитывая что Манчини не любит играть со столбом в нападении то велика вероятность что Артемка окажется на баночке,а Манчини автоматически станет тренеришкой worried
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: debil (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (2)

SHIGA,
Слушай неужели всех дзюба сьел кореш у меня был мурманске однофамилец тот мог
Регистрация: 30.06.2016
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
тренеришка манчини какой- против самого шлюбы игрочишки..новая интрига в зените!

а тем самым это десятый уволенный тренер под руководством игрочишки

Федотов
Черчесов
Лаудруп
Карпин
Эмери
Карпин
Гунько
Якин
Боаш
Плаческу

внушительный список..

и кто думаете победит? smile


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:32) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Black Fox
Цитата: suvirinimas
О какой конкуренции Дзюбы в Зените можно говорить, если это игрок средненькой команды типа Урала, Арсенала, Амкара. Недаром его Федун сбагрил по арендам

Угу, при этом он забил больше чем любой негр шампиньонов сезона.

Пока ты дорогой будешь лелеять Дзюбу- эту бездарь, чемпионом Зенит никогда не увидишь.
Регистрация: 9.02.2014
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:31) #
  • 0
  •  (4)
online

А какже трофеи? А как же болотные рыдания, что Бздюба - мегафорвард? laughing Эдак скоро окажется, что и Юсупов с Шатовым - говно, Обороны- Нету, а ленивого грека им впарили чисто чтоб поржать smile Надо им еще и Сапогова подписать, а то скучно стало в цирке без Плаческу. Зенытик затосковал

Цитата: anatolik189
Полено скорее всего будет отдан в аренду Арсеналу!

Зинкин будущий конкурент, не не отдадут. Его - в ПястУ или в Е6лОнец, к чехам. Будет там чехать


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Полено скорее всего будет отдан в аренду Арсеналу!

Артем к Венгеру не пойдет.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: debil (Сегодня, 18:25) #
  • -4
  •  (6)

Ой ой ой ну давайте теперь всех итальяшек соберем в тренерах спартак взял чемп кретины из зины давай нам итальянца и след, мы чемп. Ребята случ.стечение обстоят. Был шанс у карреры и он его использовал не факт что у других будет такой шанс чемп.в след. Сезоне будет стаб.команда из прошлого чемпа. ну и кто цска локо краснодар ну и спартак если не сменят тренера ну зенит рубин ростов в пролете
Регистрация: 30.06.2016
№6 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:24) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Полено скорее всего будет отдан в аренду Арсеналу!Самое место ему там.
Регистрация: 2.04.2012
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:23) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
О какой конкуренции Дзюбы в Зените можно говорить, если это игрок средненькой команды типа Урала, Арсенала, Амкара. Недаром его Федун сбагрил по арендам

Угу, при этом он забил больше чем любой негр шампиньонов сезона.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:22) #
  • +6
  •  (8)
online

У нас недалеко сегодня дерево упало, похожее на Дзюбу - такое с виду мощное, а корни оказались как детский писюлек. Налетел ветер - и пuздос, конкуренция проиграна
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:22) #
  • +2
  •  (4)

О какой конкуренции Дзюбы в Зените можно говорить, если это игрок средненькой команды типа Урала, Арсенала, Амкара. Недаром его Федун сбагрил по арендам, а Боаш уходя из Зенита подложил свинью Зениту, купив его. Вся беда Зенита была в том что он сделал ставку на этого бездарного игрока. Отсюда и результаты Зенита.
Регистрация: 9.02.2014
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:18) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
..значит Манчини уйдёт....Дзю не таких монстров..трам пам пам..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:17) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может. Знать бы еще с кем.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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