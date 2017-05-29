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Сергей Кирьяков: мой контракт с "Арсеналом" заканчивается, готов к любому решению руководства (1)
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Константин Сарсания: отсутствие в "Зените" своих воспитанников - это проблема, и нужно ее решать (13)
Решение по судьбе Сергея Кирьякова будет принято сегодня вечером
Решение по судьбе главного тренера "Арсенала" Сергея Кирьякова будет принято сегодня вечером. Контракт специалиста с клубом заканчивается послезавтра, сообщает "Спорт-Экспресс".
В случае непродления соглашения основным кандидатом на пост рулевого оружейников является Рашид Рахимов.
В случае непродления соглашения основным кандидатом на пост рулевого оружейников является Рашид Рахимов.
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