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Решение по судьбе Сергея Кирьякова будет принято сегодня вечером

Решение по судьбе главного тренера "Арсенала" Сергея Кирьякова будет принято сегодня вечером. Контракт специалиста с клубом заканчивается послезавтра, сообщает "Спорт-Экспресс".

В случае непродления соглашения основным кандидатом на пост рулевого оружейников является Рашид Рахимов.
Теги: Барселона Эррера
Сегодня, 18:15
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№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Даааа..если Рахимов придет..будет другой Арсенал, не "партизанский"...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:44) #
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online

В случае непродления соглашения основным кандидатом на пост рулевого оружейников является Рашид Рахимов.

Рахимов и дисциплинку подтянет игровую, и, вообще, порядок наведёт в команде.
Если он согласился - повезло "Арсеналу".

Цитата: tiki
АНДЕР ЭРРЕРА ОТКАЖЕТ "БАРСЕЛОНЕ"
Решение по судьбе главного тренера "Арсенала" Сергея Кирьякова будет принято сегодня вечером. Контракт специалиста с клубом заканчивается послезавтра, сообщает "Спорт-Экспресс".


Цитата: tiki
интересная связь)

Так одного уровня команды, потому и напутали с заголовком! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:23) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
АНДЕР ЭРРЕРА ОТКАЖЕТ "БАРСЕЛОНЕ"
Решение по судьбе главного тренера "Арсенала" Сергея Кирьякова будет принято сегодня вечером. Контракт специалиста с клубом заканчивается послезавтра, сообщает "Спорт-Экспресс".

В случае непродления соглашения основным кандидатом на пост рулевого оружейников является Рашид Рахимов.

интересная связь)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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