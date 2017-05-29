Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:53
Сергей Кирьяков: мой контракт с "Арсеналом" заканчивается, готов к любому решению руководства (1)
Сергей Кирьяков: мой контракт с "Арсеналом" заканчивается, готов к любому решению руководства (1)
11:54
Гендиректор "СКА-Хабаровска": губернатор обещал обеспечить содержание команды на новом уровне (7)
Гендиректор "СКА-Хабаровска": губернатор обещал обеспечить содержание команды на новом уровне (7)
09:48
Константин Сарсания: отсутствие в "Зените" своих воспитанников - это проблема, и нужно ее решать (13)
Константин Сарсания: отсутствие в "Зените" своих воспитанников - это проблема, и нужно ее решать (13)
Артем Дзюба: хочется выиграть Кубок конфедераций, сборная России никого не боится
Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Россияне сыграют в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
"Кубок конфедераций и чемпионат мира в России – это события всей жизни для меня. Сыграть на таких турнирах, особенно на чемпионате мира, в родных стенах – такое бывает только раз в карьере, да и то далеко-далеко не у всех. Это подарок свыше.
От Кубка конфедераций жду интересного футбола и наших побед, пусть Россия и не фаворит. Мы точно никого не боимся, хоть и всех уважаем. При этом очень надеемся, что свои болельщики станут тем самым 12-м игроком, который необходим для побед любой команде в мире.
Я всегда считал и считаю так: вступать в турнир нужно с единственной целью – занять первое место. Олимпийский девиз "Главное не победа, а участие" не проходит. Так что победить действительно хочется, а как оно получится – увидим", — цитирует Дзюбу пресс-служба ФИФА.
"Кубок конфедераций и чемпионат мира в России – это события всей жизни для меня. Сыграть на таких турнирах, особенно на чемпионате мира, в родных стенах – такое бывает только раз в карьере, да и то далеко-далеко не у всех. Это подарок свыше.
От Кубка конфедераций жду интересного футбола и наших побед, пусть Россия и не фаворит. Мы точно никого не боимся, хоть и всех уважаем. При этом очень надеемся, что свои болельщики станут тем самым 12-м игроком, который необходим для побед любой команде в мире.
Я всегда считал и считаю так: вступать в турнир нужно с единственной целью – занять первое место. Олимпийский девиз "Главное не победа, а участие" не проходит. Так что победить действительно хочется, а как оно получится – увидим", — цитирует Дзюбу пресс-служба ФИФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.