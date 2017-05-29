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Артем Дзюба: хочется выиграть Кубок конфедераций, сборная России никого не боится

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Россияне сыграют в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

"Кубок конфедераций и чемпионат мира в России – это события всей жизни для меня. Сыграть на таких турнирах, особенно на чемпионате мира, в родных стенах – такое бывает только раз в карьере, да и то далеко-далеко не у всех. Это подарок свыше.

От Кубка конфедераций жду интересного футбола и наших побед, пусть Россия и не фаворит. Мы точно никого не боимся, хоть и всех уважаем. При этом очень надеемся, что свои болельщики станут тем самым 12-м игроком, который необходим для побед любой команде в мире.

Я всегда считал и считаю так: вступать в турнир нужно с единственной целью – занять первое место. Олимпийский девиз "Главное не победа, а участие" не проходит. Так что победить действительно хочется, а как оно получится – увидим", — цитирует Дзюбу пресс-служба ФИФА.
Теги: Дзюба
Сегодня, 18:36
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№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
говорящая жопа чего-то бормочет.. питерцы, переведите.. у вас общий язык


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:13) #
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Цитата: Hitman
это только начало новой саги

Со-саги laughing Сказка о Балде и не работающем на него козле smile Мирчу-то в бочку посадили, засмолили, покатили, да пустили в окиян smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Это болотных вирус Всехпобедитус Вульгарис. Поражает только ослабленные болотными испарениями одноклеточные организмы

их в Питере давно уже болотные газы поразили,взять Манчини со штабом с зарплатой 7.5 млн в год и это только начало новой саги
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:03) #
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online

Цитата: Hitman
Вот и Дзюбу укусил Мудко

Это болотных вирус Всехпобедитус Вульгарис. Поражает только ослабленные болотными испарениями одноклеточные организмы. Макаронников поражает в легкой форме - мутируя в Полуфиналис ЛигоЧемпионус. как у Спагетти. Вот потому они бесполезного Манчикена и нанимают


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот и Дзюбу укусил Мудко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями сборных России на базе в Новогорске задал вопрос вице-премьеру и главе РФС Виталию Мутко о будущем футбола в стране.
– А что с футболом? – спросил Медведев.
– Порвем всех, – коротко ответил Мутко joy
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:58) #
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online

СБОРНАЯ РОССИИ НИКОГО НЕ БОИТСЯ

Где-то я такую дзюбу уже видел


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: 64dubina Казахстан-Павлодар (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
laughing


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Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:40) #
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online

Это Дзюба??? flushed
Говорит??? flushed joy
Скорее всего, это журналюга ЗА ЧЕРВОНЕЦ согласился всё то, что увидел в глазах Полена, на бумагу перенести: уж больно складно написано.
Регистрация: 6.08.2008
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