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Симон Миньоле: я сражаюсь с Нойером, Хартом, Касильясом, а не с партнёрами по команде
Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле выразил мнение, что, несмотря на его удачную игру во второй половине сезона, в прессе будут продолжаться слухи об интересе красных к тому или иному вратарю.
"Вы все смотрите на ситуацию с вратарями "Ливерпуля" как на соревнование: Кариус получит ещё один шанс, Уорд возвращается в команду. Все смотрят на цифры и думают, что я конкурирую с одним или с другим. Но это не так.
Я сражаюсь с Нойером, тер Штегеном, Хартом, Касильясом, а не с ребятами в раздевалке. Знаю, что имена будут циркулировать. Понимаю, что будет забыто всё, что я сделал в этом сезоне", — приводит слова Миньоле Liverpool Echo.
"Вы все смотрите на ситуацию с вратарями "Ливерпуля" как на соревнование: Кариус получит ещё один шанс, Уорд возвращается в команду. Все смотрят на цифры и думают, что я конкурирую с одним или с другим. Но это не так.
Я сражаюсь с Нойером, тер Штегеном, Хартом, Касильясом, а не с ребятами в раздевалке. Знаю, что имена будут циркулировать. Понимаю, что будет забыто всё, что я сделал в этом сезоне", — приводит слова Миньоле Liverpool Echo.
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