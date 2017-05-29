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"Арсенал" поздравил Андрея Аршавина с днем рождения

"Арсенал" в своем официальном твиттере поздравил с днем рождения российского полузащитника Андрея Аршавина. Сегодня Аршавину исполнилось 36 лет.

Футболист выступал за "канониров" с 2009 по 2013 год.
Теги: Аршавин Арсенал
Сегодня, 19:04
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№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!!!! А у нас столько завистливых гнид....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
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