Нолито хочет уйти из "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Нолито хочет покинуть стан "горожан", сообщает Football Espana.Форвард рассчитывает вернуться в Испанию и продолжить карьеру в "Атлетико" или "Сельте", из которой как раз и уходил в "Сити".