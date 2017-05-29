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Нолито хочет уйти из "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Нолито хочет покинуть стан "горожан", сообщает Football Espana.

Форвард рассчитывает вернуться в Испанию и продолжить карьеру в "Атлетико" или "Сельте", из которой как раз и уходил в "Сити".
Теги: Нолито Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 19:15
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