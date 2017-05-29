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Олег Терехин: на следующий год, думаю, "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство

Олег Терехин: на следующий год, думаю, "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство Бывший нападающий "Динамо" и "Кубани" Олег Терехин в интервью Rusfootball.info поделился мнением о прошедших стыковых матчах за право остаться в Высшей лиге, прокомментировал последние изменения в руководстве и тренерском штабе "Зенита", а также заявил, что "Спартаку" для успешного выступления в Лиге чемпионов нужно усиление на каждой позиции.

- Как оцениваете результаты стыковых матчей?

- Вылет "Оренбурга" - сюрприз. Они не намного сильнее Хабаровска, но думал, что они выиграют. Пенальти не забили, задергались и все... А "Енисей" во втором матче старался играть в футбол, но все равно сыровато. Сами футболисты, может, сами до конца не верили, что могут обыграть "Арсенал".

- После матча читали интервью Сергея Кирьякова?

- Смотрел пресс-конференцию. Ну, бывает, эмоции выплеснул человек. Сейчас, наверное, жалеет об этом.

- Насколько в такой ситуации стоило устраивать огромное количество высказываний, особенно с требованием отставки?

- Тренер должен сдерживать эмоции. Нужно у Кирьякова спросить, почему так он выплеснул.

- Но все-таки, критика Кирьякова обоснованная или это больше эмоции?

- Про болельщиков?

- И про болельщиков, и про то, что журналисты писали о нем как о слабом тренере...

- У журналистов такая работа - что слышут, то пишут. Определять, слабая игра или нет должны только руководители клуба. Совет директоров только даст оценку главного тренера.

- А высказывание Андрея Тихонова, что Тула играла в простой футбол с длинными передачами как оцените?

- А что он такого криминального сказал? Нормально сказал, ничего страшного. Ему показалось, что "Арсенал" так играл. Не вижу никаких обидных слов. Это он так видит, его мнение.

- В Санкт-Петербурге серьезные изменения. Чего ожидаете от возвращения Фурсенко в футбол?

- От возвращения Сарсания я ожидаю больше. На данный момент его возвращение в качестве спортивного директора - правильное решение со стороны Фурсенко.

- В чем его возвращение правильное? Что это даст "Зениту"?

- Профессионал с большой буквы. Во-первых, он знает футболистов. Не думаю, что будут трансферы, как в этом году, которые "Зенит" практически не усилили. Будут приглашаться игроки хорошего уровня.

- Трансфер Йоана Молло - это не лучшая идея?

- На мой взгляд, да. Это не усиление "Зенита".

- А не кажется, что "Зенит", может, на перспективу что-то интересное увидел?

- Не знаю, что они видели. Не хочу об этом рассуждать, пройденный этап. Теперь, думаю, под Роберто Манчини пойдут футболисты хорошего уровня. На следующий год, думаю, "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство.

- Что скажете про Манчини? Тренер известный, но немного горячий...

- Это итальянцы, они все немного горячие. Это хорошо. Если человек выиграл в Англии чемпионат, то это сильный тренер. Найдите такого тренера, у которого нет каких-то недостатков. Они у всех есть. Мне кажется, он не понимает, куда приехал. Еще в Пермь не летал, в Хабаровск слетает. Для него эти перелеты будут неожиданными, стадионы тоже неблагоустроенные. Но есть Сарсания, который подскажет ему.

- Ну давайте честно: стадионы в Кальяри или у "Реджины" тоже не 22-века...

- А у нас какого века?

- Ну, где как...

- Я про это и говорю. Где как.

- На ваш взгляд, приглашение Манчини - это усиление чемпионата?

- Да-да. Топ-тренер, что тут говорить.

- Говорят, что в Тулу может прийти Рахимова на смену Кирьякова. Есть ли в этом смысл?

- Сейчас все могут говорить. Это слухи. Когда уже назначат или примут решение, то можно будет что-то комментировать. Даже говорить не о чем сейчас.

- "Спартак" будет играть в Лиге чемпионов. Насколько команде нужно усилиться, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов?

- Наверняка будут усиливаться. Каррере виднее, какие позиции усилить, но мне кажется все. Защитник, полузащитник, нападающий. Человека 3 надо брать, в каждую линию.

- С нынешним составом тяжело будет что-то показать?

- Его надо усилить. Конечно тяжело. Хороший состав, но если усилить, то станет еще лучше. Конкурировать надо в Европе. Для чемпионата России хороший состав, для еврокубков нужно усиление.
Теги: Терехин Зенит Кирьяков Тихонов Манчини Спартак
Сегодня, 20:16
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17
(1)
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Гончаренко и Карейра в курсе?

Их и спрашивать не будут,- Гинер слаб, под колпаком у Авена, Каррера свою одноразовую миссию выполнил, да и вообще. кто он такой, покупатель, которому Федун дал денег, гонец в салон ювелирных изделий, специализирующийся на золотых медальонах, выполнивший прихоть хозяина???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:59) #
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online

Ну и что он такого сказал?
"Зенит" каждый год, по прогнозам "шпециалистов" перед началом очередного чемпионата, "уверенно его выигрывает". laughing
Пусть себе тешатся.
Сейчас ещё одна игрушка для развлечения у них появилась - Манчини.
Посмотрят и если игрушка будет зубастой, т. е. с норовом, а результат не принесёт (хотя, ЧТО им ещё нужно-то было от Цыгана: 3-е место, игры в ЛЕ...), то - ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ - ИТАЛИЯ.
Чемодан, правда будет битком набит деньгами.
Все поняли, какими деньгами.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
1. Каррера, а не Карейра.
2. Блин, тут реально большинство только заголовки читает? Или как? Говорили и про Оренбург, и про "Спартак", и много чего из вопросов было поднято. Но словно большая часть комментирующих дальше заголовка и не читают...


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Гончаренко и Карейра в курсе?

главным - не означает единственным


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Гончаренко и Карейра в курсе?
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:47) #
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online



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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи обиженки. Опять их никто всерьез не воспринимает. Только на этот раз вряд ли удастся этим воспользоваться - из ЛЧ в августе не вылетишь, а играть на два фронта наши свинки, увы, не приучены...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:45) #
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  •  (2)
online

Цитата: Kolpino2
Ну да. Игроков Спартака со штопанными после ЛЧ жопами раком поставят и будут бить пенальти.

Ну вот, а говорите что Молло в вашей команде чужеродный организм. Да плоть от плоти, блеать - манда от манды.

Не ты с ним в клипе то снимался? Там тоже что-то про заштопанную жопу - не?
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Kolpino2
Олег, ты не прав. Зенит будет единственным претендентом. Вангую после первого круга отрыв в 20 очков.

Ай какие молодцы. Отлично! Будем только рады. Не нужно никого всерьез воспринимать. Только Зенит и не eбет!
А потом вас опять отчпокаем, под финиш сезона.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Питерское шапито опять займет 3-4 место,а Манчини со спокойной душой поедет назад в Италию с чемоданом денег.
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Kolpino2
Ну да. Игроков Спартака со штопанными после ЛЧ жопами раком поставят и будут бить пенальти.

Опа.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: капля никотина
И 47 пенальти. Ну чтоб как в жизни все.

Ну да. Игроков Спартака со штопанными после ЛЧ жопами раком поставят и будут бить пенальти.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Kolpino2
Зенит будет единственным претендентом. Вангую после первого круга отрыв в 20 очков.

И 47 пенальти. Ну чтоб как в жизни все.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (1)
online

Что вчера праздновал? Нааскай хоть мелочит на опохмел, у тебя ОРЗ - очень резко завязал. Ведет к белой горячке


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (4)
online

Олег, ты не прав. Зенит будет единственным претендентом. Вангую после первого круга отрыв в 20 очков.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 20:33) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Знатно зенит пиарят.еще шаг не сделали а уже претенденты номер один....
Регистрация: 29.05.2017
№1 Написал: ачуда (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (2)

Еще один вдогонку к остальным балаболкам с гаданием на кофейной гуще.
Регистрация: 1.02.2017
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