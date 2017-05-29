Олег Терехин: на следующий год, думаю, "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство

Бывший нападающий "Динамо" и "Кубани" Олег Терехин в интервьюподелился мнением о прошедших стыковых матчах за право остаться в Высшей лиге, прокомментировал последние изменения в руководстве и тренерском штабе "Зенита", а также заявил, что "Спартаку" для успешного выступления в Лиге чемпионов нужно усиление на каждой позиции.- Вылет "Оренбурга" - сюрприз. Они не намного сильнее Хабаровска, но думал, что они выиграют. Пенальти не забили, задергались и все... А "Енисей" во втором матче старался играть в футбол, но все равно сыровато. Сами футболисты, может, сами до конца не верили, что могут обыграть "Арсенал".- Смотрел пресс-конференцию. Ну, бывает, эмоции выплеснул человек. Сейчас, наверное, жалеет об этом.- Тренер должен сдерживать эмоции. Нужно у Кирьякова спросить, почему так он выплеснул.- Про болельщиков?- У журналистов такая работа - что слышут, то пишут. Определять, слабая игра или нет должны только руководители клуба. Совет директоров только даст оценку главного тренера.- А что он такого криминального сказал? Нормально сказал, ничего страшного. Ему показалось, что "Арсенал" так играл. Не вижу никаких обидных слов. Это он так видит, его мнение.- От возвращения Сарсания я ожидаю больше. На данный момент его возвращение в качестве спортивного директора - правильное решение со стороны Фурсенко.- Профессионал с большой буквы. Во-первых, он знает футболистов. Не думаю, что будут трансферы, как в этом году, которые "Зенит" практически не усилили. Будут приглашаться игроки хорошего уровня.- На мой взгляд, да. Это не усиление "Зенита".- Не знаю, что они видели. Не хочу об этом рассуждать, пройденный этап. Теперь, думаю, под Роберто Манчини пойдут футболисты хорошего уровня. На следующий год, думаю, "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство.- Это итальянцы, они все немного горячие. Это хорошо. Если человек выиграл в Англии чемпионат, то это сильный тренер. Найдите такого тренера, у которого нет каких-то недостатков. Они у всех есть. Мне кажется, он не понимает, куда приехал. Еще в Пермь не летал, в Хабаровск слетает. Для него эти перелеты будут неожиданными, стадионы тоже неблагоустроенные. Но есть Сарсания, который подскажет ему.- А у нас какого века?- Я про это и говорю. Где как.- Да-да. Топ-тренер, что тут говорить.- Сейчас все могут говорить. Это слухи. Когда уже назначат или примут решение, то можно будет что-то комментировать. Даже говорить не о чем сейчас.- Наверняка будут усиливаться. Каррере виднее, какие позиции усилить, но мне кажется все. Защитник, полузащитник, нападающий. Человека 3 надо брать, в каждую линию.- Его надо усилить. Конечно тяжело. Хороший состав, но если усилить, то станет еще лучше. Конкурировать надо в Европе. Для чемпионата России хороший состав, для еврокубков нужно усиление.