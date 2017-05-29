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Олег Терехин: на следующий год, думаю, "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство
Бывший нападающий "Динамо" и "Кубани" Олег Терехин в интервью Rusfootball.info поделился мнением о прошедших стыковых матчах за право остаться в Высшей лиге, прокомментировал последние изменения в руководстве и тренерском штабе "Зенита", а также заявил, что "Спартаку" для успешного выступления в Лиге чемпионов нужно усиление на каждой позиции.
- Как оцениваете результаты стыковых матчей?
- Вылет "Оренбурга" - сюрприз. Они не намного сильнее Хабаровска, но думал, что они выиграют. Пенальти не забили, задергались и все... А "Енисей" во втором матче старался играть в футбол, но все равно сыровато. Сами футболисты, может, сами до конца не верили, что могут обыграть "Арсенал".
- После матча читали интервью Сергея Кирьякова?
- Смотрел пресс-конференцию. Ну, бывает, эмоции выплеснул человек. Сейчас, наверное, жалеет об этом.
- Насколько в такой ситуации стоило устраивать огромное количество высказываний, особенно с требованием отставки?
- Тренер должен сдерживать эмоции. Нужно у Кирьякова спросить, почему так он выплеснул.
- Но все-таки, критика Кирьякова обоснованная или это больше эмоции?
- Про болельщиков?
- И про болельщиков, и про то, что журналисты писали о нем как о слабом тренере...
- У журналистов такая работа - что слышут, то пишут. Определять, слабая игра или нет должны только руководители клуба. Совет директоров только даст оценку главного тренера.
- А высказывание Андрея Тихонова, что Тула играла в простой футбол с длинными передачами как оцените?
- А что он такого криминального сказал? Нормально сказал, ничего страшного. Ему показалось, что "Арсенал" так играл. Не вижу никаких обидных слов. Это он так видит, его мнение.
- В Санкт-Петербурге серьезные изменения. Чего ожидаете от возвращения Фурсенко в футбол?
- От возвращения Сарсания я ожидаю больше. На данный момент его возвращение в качестве спортивного директора - правильное решение со стороны Фурсенко.
- В чем его возвращение правильное? Что это даст "Зениту"?
- Профессионал с большой буквы. Во-первых, он знает футболистов. Не думаю, что будут трансферы, как в этом году, которые "Зенит" практически не усилили. Будут приглашаться игроки хорошего уровня.
- Трансфер Йоана Молло - это не лучшая идея?
- На мой взгляд, да. Это не усиление "Зенита".
- А не кажется, что "Зенит", может, на перспективу что-то интересное увидел?
- Не знаю, что они видели. Не хочу об этом рассуждать, пройденный этап. Теперь, думаю, под Роберто Манчини пойдут футболисты хорошего уровня. На следующий год, думаю, "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство.
- Что скажете про Манчини? Тренер известный, но немного горячий...
- Это итальянцы, они все немного горячие. Это хорошо. Если человек выиграл в Англии чемпионат, то это сильный тренер. Найдите такого тренера, у которого нет каких-то недостатков. Они у всех есть. Мне кажется, он не понимает, куда приехал. Еще в Пермь не летал, в Хабаровск слетает. Для него эти перелеты будут неожиданными, стадионы тоже неблагоустроенные. Но есть Сарсания, который подскажет ему.
- Ну давайте честно: стадионы в Кальяри или у "Реджины" тоже не 22-века...
- А у нас какого века?
- Ну, где как...
- Я про это и говорю. Где как.
- На ваш взгляд, приглашение Манчини - это усиление чемпионата?
- Да-да. Топ-тренер, что тут говорить.
- Говорят, что в Тулу может прийти Рахимова на смену Кирьякова. Есть ли в этом смысл?
- Сейчас все могут говорить. Это слухи. Когда уже назначат или примут решение, то можно будет что-то комментировать. Даже говорить не о чем сейчас.
- "Спартак" будет играть в Лиге чемпионов. Насколько команде нужно усилиться, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов?
- Наверняка будут усиливаться. Каррере виднее, какие позиции усилить, но мне кажется все. Защитник, полузащитник, нападающий. Человека 3 надо брать, в каждую линию.
- С нынешним составом тяжело будет что-то показать?
- Его надо усилить. Конечно тяжело. Хороший состав, но если усилить, то станет еще лучше. Конкурировать надо в Европе. Для чемпионата России хороший состав, для еврокубков нужно усиление.
- Как оцениваете результаты стыковых матчей?
- Вылет "Оренбурга" - сюрприз. Они не намного сильнее Хабаровска, но думал, что они выиграют. Пенальти не забили, задергались и все... А "Енисей" во втором матче старался играть в футбол, но все равно сыровато. Сами футболисты, может, сами до конца не верили, что могут обыграть "Арсенал".
- После матча читали интервью Сергея Кирьякова?
- Смотрел пресс-конференцию. Ну, бывает, эмоции выплеснул человек. Сейчас, наверное, жалеет об этом.
- Насколько в такой ситуации стоило устраивать огромное количество высказываний, особенно с требованием отставки?
- Тренер должен сдерживать эмоции. Нужно у Кирьякова спросить, почему так он выплеснул.
- Но все-таки, критика Кирьякова обоснованная или это больше эмоции?
- Про болельщиков?
- И про болельщиков, и про то, что журналисты писали о нем как о слабом тренере...
- У журналистов такая работа - что слышут, то пишут. Определять, слабая игра или нет должны только руководители клуба. Совет директоров только даст оценку главного тренера.
- А высказывание Андрея Тихонова, что Тула играла в простой футбол с длинными передачами как оцените?
- А что он такого криминального сказал? Нормально сказал, ничего страшного. Ему показалось, что "Арсенал" так играл. Не вижу никаких обидных слов. Это он так видит, его мнение.
- В Санкт-Петербурге серьезные изменения. Чего ожидаете от возвращения Фурсенко в футбол?
- От возвращения Сарсания я ожидаю больше. На данный момент его возвращение в качестве спортивного директора - правильное решение со стороны Фурсенко.
- В чем его возвращение правильное? Что это даст "Зениту"?
- Профессионал с большой буквы. Во-первых, он знает футболистов. Не думаю, что будут трансферы, как в этом году, которые "Зенит" практически не усилили. Будут приглашаться игроки хорошего уровня.
- Трансфер Йоана Молло - это не лучшая идея?
- На мой взгляд, да. Это не усиление "Зенита".
- А не кажется, что "Зенит", может, на перспективу что-то интересное увидел?
- Не знаю, что они видели. Не хочу об этом рассуждать, пройденный этап. Теперь, думаю, под Роберто Манчини пойдут футболисты хорошего уровня. На следующий год, думаю, "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство.
- Что скажете про Манчини? Тренер известный, но немного горячий...
- Это итальянцы, они все немного горячие. Это хорошо. Если человек выиграл в Англии чемпионат, то это сильный тренер. Найдите такого тренера, у которого нет каких-то недостатков. Они у всех есть. Мне кажется, он не понимает, куда приехал. Еще в Пермь не летал, в Хабаровск слетает. Для него эти перелеты будут неожиданными, стадионы тоже неблагоустроенные. Но есть Сарсания, который подскажет ему.
- Ну давайте честно: стадионы в Кальяри или у "Реджины" тоже не 22-века...
- А у нас какого века?
- Ну, где как...
- Я про это и говорю. Где как.
- На ваш взгляд, приглашение Манчини - это усиление чемпионата?
- Да-да. Топ-тренер, что тут говорить.
- Говорят, что в Тулу может прийти Рахимова на смену Кирьякова. Есть ли в этом смысл?
- Сейчас все могут говорить. Это слухи. Когда уже назначат или примут решение, то можно будет что-то комментировать. Даже говорить не о чем сейчас.
- "Спартак" будет играть в Лиге чемпионов. Насколько команде нужно усилиться, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов?
- Наверняка будут усиливаться. Каррере виднее, какие позиции усилить, но мне кажется все. Защитник, полузащитник, нападающий. Человека 3 надо брать, в каждую линию.
- С нынешним составом тяжело будет что-то показать?
- Его надо усилить. Конечно тяжело. Хороший состав, но если усилить, то станет еще лучше. Конкурировать надо в Европе. Для чемпионата России хороший состав, для еврокубков нужно усиление.
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