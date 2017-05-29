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"Хаддерсфилд Таун" вышел в АПЛ

В финальном матче плей-офф английского Чемпионшипа за право выступать в Премьер-лиге "Хаддерсфилд Таун" обыграл "Рединг".

В основное и дополнительное время команды победителя выявить не сумели — 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты "Хаддерсфилд Таун".

В высшем дивизионе английского футбола "Хаддерсфилд Таун" будет выступать впервые с 1972 года.
Сегодня, 20:20
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№3 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ждал Рединг Стама! (
Регистрация: 8.08.2016
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:42) #
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online

Цитата: stepanmlc
Новая команда в АПЛ, интересно

Всё, как у людей.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Новая команда в АПЛ, интересно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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