"Хаддерсфилд Таун" вышел в АПЛ

В финальном матче плей-офф английского Чемпионшипа за право выступать в Премьер-лиге "Хаддерсфилд Таун" обыграл "Рединг".В основное и дополнительное время команды победителя выявить не сумели — 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты "Хаддерсфилд Таун".В высшем дивизионе английского футбола "Хаддерсфилд Таун" будет выступать впервые с 1972 года.