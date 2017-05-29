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«Поменьше истерик – и «Спартак» станет претендентом на чемпионство». Мирча Луческу против всех
Роберто Манчини известен тем, что ищет причины неудач где угодно, но не в себе. Однако новому главному тренеру «Зенита» будет тяжело переплюнуть Мирчу Луческу, на прощание с которым Rusfootball.info собрал всё негодование специалиста за сезон в России.
Против лимита:
- Я считаю, что лимит на легионеров, который существует в России – очень большая ошибка. Я против него. Результат сборной России на чемпионате Европы во Франции показал ошибочность введения лимита на легионеров. К сожалению, лимит уничтожает конкуренцию, которая является сутью спорта»
Против «Локомотива»:
- Я смотрел матчи «Зенита» с «Локомотивом» в прошлом сезоне, команда не выиграла ни разу. «Локомотив» – сильный соперник, с их стороны всегда довольно много провокаций»
После игры 1-го тура (0:0):
- Они играли на ничью: задержки ввода мяча, падали, симулировали. Три минуты которые добавил судья – это очень мало. Может быть, еще несколько минут в конце игры нам помогли бы/
Против «Терека» (после домашнего поражения, лишившего клуб Лиги чемпионов):
– Сегодня одна команда на поле играла, другая – мешала играть.
- Допускаем очень много неоправданных ошибок – тот же Олег Шатов. Да, это очень талантливый игрок, который в какой-то мере должен измениться»
На сборах (матч против «Чанчунь»)
- Очень много ошибок допускали. Мы пропустили после того, как сами не забили свои голы в первом тайме. Фол, когда игрок спиной получает мяч, и это приводит в нашу штрафную сразу шесть соперников. И то же самое — Шатов, передача расслабленная, пошел сразу перехват.
На сборах (игра со «Спартой»)
– Было легко прочитать наши действия, что соперник и делал. Правда и соперник тоже ничего не создал: если бы не эта ошибка Шатова, когда он свалил соперника.
После слов Шатова «Главному тренеру и без нас хорошо»:
– К сожалению, он сам отдалил себя от команды своими травмами. Иногда эти повреждения существуют, иногда мне трудно сказать, насколько они серьезны. Говоря о его месте в составе: он не может играть под нападающим, на позиции того же Кокорина. Шатов может действовать на позиции Данни. Он может три дня тренироваться, а потом нет. На десятой минуте у него может что-то заболеть. Когда готовились к «Анжи», он посреди недели уехал проверяться после операции в Финляндии. Я не могу доверять игроку, который непостоянно тренируется, не получает нагрузок, а травмируется. Я жду его с нетерпением, но пока это больше зависит от него, а не от меня.
Против Шатова и Мака (после поражения в Каспийске 0:4)
Мы неплохо начали матч, имели преимущество, потом Мак и Шатов стали проигрывать единоборства, и мы начали терять преимущество на флангах.
Против агента Шатова Кахора Муминова:
– Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в «Зените, то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами
– Очень печально, что агент Шатова и друг «Спартака» или кто он, Трабукки, создал определенные проблемы с одним из наших игроков. Этого тоже никогда не было.
Против агента Селюка:
–Те, кто сидят в офисах, только ищут какую-то смуту. Конечно, каждый защищает свои интересы. Только так можно интерпретировать нападки в мой адрес.
Дошло до того, что даже Дмитрий Селюк, который не имеет права заезжать в Россию и Украину, что-то комментирует. И я знаю почему: мы [с «Шахтером»] играли с «Челси» в Лондоне, и он приехал в отель, разговаривал с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свое крыло. До сих пор он паразитирует на Яя Туре – имеет одного хорошего игрока. Все журналисты постоянно с ним контактируют, когда нужно организовать нападение, то связываются с Селюком.
Против Ломбертса:
«В прошлом году тоже были ошибки с «Амкаром», когда потеряли очки, поэтому нельзя их допускать послезавтра, быть внимательным и концентрирован каждому, кто выходит на поле. Напомнил прошлый матч с «Амкаром», когда неправильно действовали игроки обороны, в том числе и Ломбертс — пропустили и потеряли очки».
Против Новосельцева:
- К сожалению, каждый раз когда я хочу его выпустить, он травмируется. Сегодня его забрали прямо из отеля к доктору. Сделали обследование, завтра мы узнаем результаты. Должен был играть с «Анжи». Но пока ему не везет. Первый раз я хотел выпустить его против «Тамбова», но эта череда травм, недомоганий продолжается по сегодняшний день.
После победы над «Маккаби»:
- Кокорин первый тайм сыграл очень слабо, но я оставил его на поле. Очень много потерь – он упустил мяч в контратаке и нам забили. Сегодня не самая лучшая его игра, хотя он и забил. Честно говоря, я недоволен. Он талантливый игрок, фактически без изъянов, техничный. К сожалению, он еще этого не раскрыл. Жду от него намного большего».
После матча со «Спартаком»:
– Кокорин – один из лучших игроков по технической оснащенности. По тому, какой объем работы он выполняет. Но ментальность... Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу!
Против Лодыгина:
- Каждый может допускать ошибки, тем более, вратари. Но когда это череда ошибок – я задумаюсь. Ошибка с «Ростовом», ошибка в Тель-Авиве, мы были в шоке после того, как пропустили такой нелепый гол
Против судьи матча «Зенит» – ЦСКА
- И мне кажется, судья в первом тайме допустил ошибку, не выдав вторую желтую карточку, – тогда бы все изменилось.
Против московских судей
(после победы над «Уралом» 2:0)
- Единственное, что мне неясно, так это то, что это шестая игра, когда нас судят московские арбитры. И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом.
(после поражения от «Терека» в 1-м круге)
- Мы сделали анализ игры с Краснодаром», было много критики и недовольства. Если бы на нашем месте была московская команда, было бы много шума… Наши игры часто судят московские судьи. Ясно, что они, как и все люди, имеют определенные симпатии. Все три игры – в Махачкале, Грозном и Краснодаре – судили московские судьи, и мы потеряли там очки… Каждый раз происходят одни и те же вещи, но я к этому привык. Наболело, и я решил сказать об этом. На Украине было то же самое, у меня есть к этому иммунитет. Если кто-то не согласен, то пусть пересмотрит моменты.
После первой части сезона
Меня критикуют за то, что я касаюсь арбитров. Хотя я противник иностранных арбитров и считаю, что у российских рефери достаточно квалификации. Наверное, я имею чуть больше прав, чтобы защищать свою команду от уколов журналистов. Хотя бы с высоты своего опыта.
Если я говорил и говорю о том, что нас часто судят московские арбитры – в итоге в 10 матчах из 17, – то делаю это аргументированно. Не осуждаю эту ситуацию, но факт остается фактом. Никого не хочу обидеть, просто защищаю свою команду.
После поражения от «Амкара»:
– Не хочется повторять, но придется: мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас.
Перед матчем с «Рубином»:
– Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.
После победы над «Уралом» на «Крестовском»:
– После матча со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судьи. Сегодня даже не знал, откуда они.
Против судей после поражения от «Амкара»:
– Мы встречались с руководством клуба на этой неделе. Я обратил их внимание, что будут проблемы по судейству в Перми. После ЦСКА, оказывается, был анализ судейства, и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне «Зенита». По высказываниям Гинера.
Все это началось после нашего матча со «Спартаком» и большого шума. Нас стали судить совсем по-другому. Можно вспомнить игры с «Тереком», не поставленный пенальти с «Анжи», после которого нам забили гол, гол из положения вне игры с «Краснодаром», в Ростове то же самое произошло. Мы теряли очки в этих играх благодаря судейству. Я это прочувствовал и обратил внимание руководства «Зенита», что сопернику будет позволено играть намного жестче, чем в игре с ЦСКА.
Против Сергея Карасёва после матча с «Тереком» в 1-м круге
Допустили две ошибки, хотя, когда забивался второй гол, был фол на Хави Гарсии, который судья не заметил. Может быть, ничейный результат был бы более правильным по сегодняшнему матчу. Если учитывать, что соперник дважды сыграл рукой в своей штрафной, удивительно, что судья этого не заметил. Арбитр принял такое решение, и он отвечает за это.
Против судьи матча с «Ростовом» (0:0)
- На Кокорине во втором тайме был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра, когда после фола на Нету соперник вышел один на один с нашим вратарем и мог забить. Такие моменты случаются в игре, но я должен об этом сказать.
C Дзюбой против судей
- Почему я назначил Дзюбу капитаном? В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин – капитан, который мог бы иметь диалог с судьями.
Против судей в целом:
–У нас практически ни одной игры не было без казусов, неприятных моментов. Практически всегда не в нашу пользу. Могу напомнить один раз, когда это было, может быть, в нашу – когда мы забили «Арсеналу» на грани офсайда. И если бы судья показал «вне игры», возможно, был бы прав. Если вспомнить все остальные игры, то всегда были ошибки, и всегда, к сожалению, не в нашу пользу.
– Московский клуб – очень хорошо организованный коллектив. Поменьше постоянных истерик – и тогда он действительно станет претендентом на титул и прямым конкурентом «Зенита». А нынешнее поведение «Спартака» создает большие проблемы – в первую очередь, для самих игроков этого клуба.
После поражения от "Терека" в 13-м туре:
- Наверное, все, кто развел скандал на тему судейства в нашем матче со «Спартаком» в Санкт-Петербурге, сейчас довольны. Сегодня было два касания рукой в штрафной площади — не назначили пенальти, было очень много жестких фолов в нашу сторону.
После матча второго круга:
– Мы полностью имели преимущество, где создавали голевые моменты, где были два однозначных пенальти – на Ивановиче и когда Комбаров сыграл рукой. Такие моменты, как неназначенный пенальти, заставляют футболистов нервничать, а при нервах всегда допускаются ошибки.
– Может быть, даже рука Комбарова, когда Смольников прострелил в матче со «Спартаком», могла поменять все. Об этом эпизоде почти никто не говорил и его не обсуждал.
– Не думаю, что «Спартак» был лучшим. Он, конечно, заслужил чемпионство. Все было на их стороне. «Спартак» создал хороший коллектив. Чувствовалась их поддержка и со стороны прессы, и другая поддержка, о которой вы знаете.
Против Филиппа Будковского
«Ты поступил умно, но ты же знаешь, что удаления не было»
Против «Зенита-2»
«Мне неприятно это говорить, но неправильно, что существует команда «Зенит-2» и играет в таком сильном чемпионате, как ФНЛ. Я бы предпочел, чтобы 5-6 футболистов «Зенита-2» постоянно тренировались с нами, и я мог бы их использовать. А получается, что я не могу на них рассчитывать. Игры на сборах выше по уровню, чем игры ФНЛ».
Против новых технологий:
«Я вижу, что в футболе начали тестировать технологии, но я их никогда не приму. В футболе главное то, что происходит на поле. Именно для этого люди приходят на стадион. С новыми технологиями футбол не будет прежним».
– Дети того времени, когда «Спартак» много лет был чемпионом, стали взрослыми, собрались вокруг этой команды и создают благоприятную атмосферу на всех уровнях. Все масс-медиа поддерживают их, они создали им благожелательную обстановку. Мне будет очень тяжело противостоять этой атмосфере, ведь я после каждого матча вижу, как люди реагируют.
Перед матчем с «Анжи»:
– Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.
– Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и вывести меня из равновесия.
Против прессы и полей сразу (после победы над «Уралом» на «Крестовском»):
– Мы очень много допускали ошибок. Я связываю их не только с не очень хорошим качеством поля. Была нервозность после «Спартака». Наверное, и внешняя – из-за прессы, и внутренняя.
Против петербургских журналистов:
– Я понимаю московских журналистов, которые защищают местные клубы. А вы (журналисты Санкт-Петербурга – прим.), к сожалению, этого не делаете и всегда ищете только подоплеку. Если я сказал, что поле плохое, то оно на самом деле плохое и влияет на игру и результаты. Спросите у футболистов
Корреспондент Sports.ru Роман Мун задал Луческу вопрос: «Оцените сезон Кокорина, вы довольны его профессионализмом?».
После этого Луческу встал и покинул зал для пресс-конференции, сказав: «Глупые люди» (stupid people – прим.). До вопроса про Кокорина Луческу произнес длинный монолог о проблемах «Зенита» в этом сезоне.
– В первую очередь, я бы хотел извиниться за инцидент, произошедший после предыдущей пресс-конференции. Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле. У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем. Здесь была группа людей, которые с самого начала пребывания меня в Петербурге относились ко мне с предвзятостью, поэтому были такие моменты. Не понял и честно говорю вам, что до конца не понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас.
– Если рассмотреть моменты в матче с «Краснодаром», то было три чистых пенальти. Никто не сказал ни слова, никто не проанализировал этого. Или вспомнить игру в Самаре – Иванович боролся с Корниленко в игровой ситуации и нашли момент, который потом обсуждали. И это наша пресса, петербургская, пишет, что там был пенальти. Как я должен реагировать на это, как тренер «Зенита», если пресса Петербурга требует пенальти, которого не было?!
Когда мы летаем в самолетах, игроки читают прессу и сами задаются вопросом: непонятно, почему их так не любят. Нас могут критиковать за то, что мы делаем неправильно, а не просто огульно хаять нас и говорить только негатив
Против разговоров о пенальти в ворота соперников «Зенита»
- Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70% времени в домашних матчах. Противник, защищаясь на своей половине поля, вынужден фолить. За матч у нас 20–30 проникающих передач в штрафную. Объективно, мы получаем заслуженный результат от наших действий.
После победы над "Арсеналом" и претензий Кирьякова:
– Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня. Это мне сложно комментировать. Игрок потерял позицию, обхватил Артема, завалил его на траву.
на стадионе ЦСКА:
– Не очень хорошее поле было, тормозилась игра. Не всегда успевали сыграть в одно-два касания, приходилось обрабатывать мяч. А команде, которая оборонялась большим количеством игроков, было в этом плане легче.
На стадионе «Анжи» (после ничьей 2:2):
– В первую очередь, есть проблемы с полем. Не думаю, что это газон уровня чемпионата России.
На стадионе «Андерлехта»:
– Надеемся, качество поля будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона.
На стадионе «Томи»:
– Именно из-за некачественного газона было много потерь. На таком поле проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и пытаться вскрывать плотную оборону соперника.
Против поля «Крестовского»:
– Специфическое поле, оно еще не до конца окрепло, молодая трава. Возможно, будет рваться во время игры, поэтому мы хотели посмотреть и определить, в каких шипах и в каких бутсах выходить на поле.
– Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине. Ни ранней весной, ни поздней осенью, за все тринадцать лет, что я там работал. Даже у аутсайдеров, у «Полтавы», ни у кого
Против ветра:
– В первую очередь я рассматриваю игру с «Айнтрахтом» как тренировку. Жаль, что был сильный ветер, может быть, матч получился бы более зрелищным.
Против сглаза:
– У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырех ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжелом поле нам было тяжело созидать…
Против системы:
– Из-за этой не очень правильной системы, наверное, национальная сборная не может подняться в рейтинге ФИФА выше, чем она находится, и выйти из группового турнира на чемпионатах Европы и мира. У этой страны невероятный потенциал, к сожалению, он не очень правильно используется
Против Мутко:
– Думаю, были некорректные высказывания президента Федерации (Виталия Мутко – прим.) после той игры со «Спартаком». Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита». Наверное так же он не должен был вмешиваться в комментарии удаления Вернблума.
– Как пример, почему я коснулся президента федерации. Это было интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4 марта. И самый лучший трансфер, как он сказал, – это трансфер президента федерации. Он за свою карьеру не видел, чтобы президент федерации так защищал одну команду. Это было сказано в интервью.
Проанализировав эти слова, я высказал свое мнение о том, что в трех сложных моментах он взял сторону одной команды. Получилось так, что это было сделано против «Зенита». Я проанализировал – до игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента, которые все разбирали три недели, мы выигрывали у всех – у «Рубина», у «Амкара», у «Арсенала». Не было никаких проблем с судейством, никто ничего не говорил об этом.
И всё-таки Мирчи Луческу будет не хватать. Плакали в воскресенье не только в Риме…
Роман Гуськов, Rusfootball.info
При подготовке публикации использованы материалы:
ФК «Зенит», ТАСС, Sports.ru, «СЭ», Р-Спорт, «Матч-ТВ», Чемпионат, Советский Спорт
Против лимита:
- Я считаю, что лимит на легионеров, который существует в России – очень большая ошибка. Я против него. Результат сборной России на чемпионате Европы во Франции показал ошибочность введения лимита на легионеров. К сожалению, лимит уничтожает конкуренцию, которая является сутью спорта»
Против «Локомотива»:
- Я смотрел матчи «Зенита» с «Локомотивом» в прошлом сезоне, команда не выиграла ни разу. «Локомотив» – сильный соперник, с их стороны всегда довольно много провокаций»
После игры 1-го тура (0:0):
- Они играли на ничью: задержки ввода мяча, падали, симулировали. Три минуты которые добавил судья – это очень мало. Может быть, еще несколько минут в конце игры нам помогли бы/
Против «Терека» (после домашнего поражения, лишившего клуб Лиги чемпионов):
– Сегодня одна команда на поле играла, другая – мешала играть.
Против Шатова:
- Допускаем очень много неоправданных ошибок – тот же Олег Шатов. Да, это очень талантливый игрок, который в какой-то мере должен измениться»
На сборах (матч против «Чанчунь»)
- Очень много ошибок допускали. Мы пропустили после того, как сами не забили свои голы в первом тайме. Фол, когда игрок спиной получает мяч, и это приводит в нашу штрафную сразу шесть соперников. И то же самое — Шатов, передача расслабленная, пошел сразу перехват.
На сборах (игра со «Спартой»)
– Было легко прочитать наши действия, что соперник и делал. Правда и соперник тоже ничего не создал: если бы не эта ошибка Шатова, когда он свалил соперника.
После слов Шатова «Главному тренеру и без нас хорошо»:
– К сожалению, он сам отдалил себя от команды своими травмами. Иногда эти повреждения существуют, иногда мне трудно сказать, насколько они серьезны. Говоря о его месте в составе: он не может играть под нападающим, на позиции того же Кокорина. Шатов может действовать на позиции Данни. Он может три дня тренироваться, а потом нет. На десятой минуте у него может что-то заболеть. Когда готовились к «Анжи», он посреди недели уехал проверяться после операции в Финляндии. Я не могу доверять игроку, который непостоянно тренируется, не получает нагрузок, а травмируется. Я жду его с нетерпением, но пока это больше зависит от него, а не от меня.
Против Шатова и Мака (после поражения в Каспийске 0:4)
Мы неплохо начали матч, имели преимущество, потом Мак и Шатов стали проигрывать единоборства, и мы начали терять преимущество на флангах.
Против агента Шатова Кахора Муминова:
– Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в «Зените, то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами
– Очень печально, что агент Шатова и друг «Спартака» или кто он, Трабукки, создал определенные проблемы с одним из наших игроков. Этого тоже никогда не было.
Против агента Селюка:
–Те, кто сидят в офисах, только ищут какую-то смуту. Конечно, каждый защищает свои интересы. Только так можно интерпретировать нападки в мой адрес.
Дошло до того, что даже Дмитрий Селюк, который не имеет права заезжать в Россию и Украину, что-то комментирует. И я знаю почему: мы [с «Шахтером»] играли с «Челси» в Лондоне, и он приехал в отель, разговаривал с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свое крыло. До сих пор он паразитирует на Яя Туре – имеет одного хорошего игрока. Все журналисты постоянно с ним контактируют, когда нужно организовать нападение, то связываются с Селюком.
Против Ломбертса:
«В прошлом году тоже были ошибки с «Амкаром», когда потеряли очки, поэтому нельзя их допускать послезавтра, быть внимательным и концентрирован каждому, кто выходит на поле. Напомнил прошлый матч с «Амкаром», когда неправильно действовали игроки обороны, в том числе и Ломбертс — пропустили и потеряли очки».
Против Новосельцева:
- К сожалению, каждый раз когда я хочу его выпустить, он травмируется. Сегодня его забрали прямо из отеля к доктору. Сделали обследование, завтра мы узнаем результаты. Должен был играть с «Анжи». Но пока ему не везет. Первый раз я хотел выпустить его против «Тамбова», но эта череда травм, недомоганий продолжается по сегодняшний день.
Против Кокорина:
После победы над «Маккаби»:
- Кокорин первый тайм сыграл очень слабо, но я оставил его на поле. Очень много потерь – он упустил мяч в контратаке и нам забили. Сегодня не самая лучшая его игра, хотя он и забил. Честно говоря, я недоволен. Он талантливый игрок, фактически без изъянов, техничный. К сожалению, он еще этого не раскрыл. Жду от него намного большего».
После матча со «Спартаком»:
– Кокорин – один из лучших игроков по технической оснащенности. По тому, какой объем работы он выполняет. Но ментальность... Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу!
Против Лодыгина:
- Каждый может допускать ошибки, тем более, вратари. Но когда это череда ошибок – я задумаюсь. Ошибка с «Ростовом», ошибка в Тель-Авиве, мы были в шоке после того, как пропустили такой нелепый гол
Против судей:
Против судьи матча «Зенит» – ЦСКА
- И мне кажется, судья в первом тайме допустил ошибку, не выдав вторую желтую карточку, – тогда бы все изменилось.
Против московских судей
(после победы над «Уралом» 2:0)
- Единственное, что мне неясно, так это то, что это шестая игра, когда нас судят московские арбитры. И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом.
(после поражения от «Терека» в 1-м круге)
- Мы сделали анализ игры с Краснодаром», было много критики и недовольства. Если бы на нашем месте была московская команда, было бы много шума… Наши игры часто судят московские судьи. Ясно, что они, как и все люди, имеют определенные симпатии. Все три игры – в Махачкале, Грозном и Краснодаре – судили московские судьи, и мы потеряли там очки… Каждый раз происходят одни и те же вещи, но я к этому привык. Наболело, и я решил сказать об этом. На Украине было то же самое, у меня есть к этому иммунитет. Если кто-то не согласен, то пусть пересмотрит моменты.
После первой части сезона
Меня критикуют за то, что я касаюсь арбитров. Хотя я противник иностранных арбитров и считаю, что у российских рефери достаточно квалификации. Наверное, я имею чуть больше прав, чтобы защищать свою команду от уколов журналистов. Хотя бы с высоты своего опыта.
Если я говорил и говорю о том, что нас часто судят московские арбитры – в итоге в 10 матчах из 17, – то делаю это аргументированно. Не осуждаю эту ситуацию, но факт остается фактом. Никого не хочу обидеть, просто защищаю свою команду.
После поражения от «Амкара»:
– Не хочется повторять, но придется: мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас.
Перед матчем с «Рубином»:
– Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.
После победы над «Уралом» на «Крестовском»:
– После матча со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судьи. Сегодня даже не знал, откуда они.
Против судей после поражения от «Амкара»:
– Мы встречались с руководством клуба на этой неделе. Я обратил их внимание, что будут проблемы по судейству в Перми. После ЦСКА, оказывается, был анализ судейства, и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне «Зенита». По высказываниям Гинера.
Все это началось после нашего матча со «Спартаком» и большого шума. Нас стали судить совсем по-другому. Можно вспомнить игры с «Тереком», не поставленный пенальти с «Анжи», после которого нам забили гол, гол из положения вне игры с «Краснодаром», в Ростове то же самое произошло. Мы теряли очки в этих играх благодаря судейству. Я это прочувствовал и обратил внимание руководства «Зенита», что сопернику будет позволено играть намного жестче, чем в игре с ЦСКА.
Против Сергея Карасёва после матча с «Тереком» в 1-м круге
Допустили две ошибки, хотя, когда забивался второй гол, был фол на Хави Гарсии, который судья не заметил. Может быть, ничейный результат был бы более правильным по сегодняшнему матчу. Если учитывать, что соперник дважды сыграл рукой в своей штрафной, удивительно, что судья этого не заметил. Арбитр принял такое решение, и он отвечает за это.
Против судьи матча с «Ростовом» (0:0)
- На Кокорине во втором тайме был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра, когда после фола на Нету соперник вышел один на один с нашим вратарем и мог забить. Такие моменты случаются в игре, но я должен об этом сказать.
C Дзюбой против судей
- Почему я назначил Дзюбу капитаном? В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин – капитан, который мог бы иметь диалог с судьями.
Против судей в целом:
–У нас практически ни одной игры не было без казусов, неприятных моментов. Практически всегда не в нашу пользу. Могу напомнить один раз, когда это было, может быть, в нашу – когда мы забили «Арсеналу» на грани офсайда. И если бы судья показал «вне игры», возможно, был бы прав. Если вспомнить все остальные игры, то всегда были ошибки, и всегда, к сожалению, не в нашу пользу.
Против «Спартака» и судейства в матчах с ним
– Московский клуб – очень хорошо организованный коллектив. Поменьше постоянных истерик – и тогда он действительно станет претендентом на титул и прямым конкурентом «Зенита». А нынешнее поведение «Спартака» создает большие проблемы – в первую очередь, для самих игроков этого клуба.
После поражения от "Терека" в 13-м туре:
- Наверное, все, кто развел скандал на тему судейства в нашем матче со «Спартаком» в Санкт-Петербурге, сейчас довольны. Сегодня было два касания рукой в штрафной площади — не назначили пенальти, было очень много жестких фолов в нашу сторону.
После матча второго круга:
– Мы полностью имели преимущество, где создавали голевые моменты, где были два однозначных пенальти – на Ивановиче и когда Комбаров сыграл рукой. Такие моменты, как неназначенный пенальти, заставляют футболистов нервничать, а при нервах всегда допускаются ошибки.
– Может быть, даже рука Комбарова, когда Смольников прострелил в матче со «Спартаком», могла поменять все. Об этом эпизоде почти никто не говорил и его не обсуждал.
– Не думаю, что «Спартак» был лучшим. Он, конечно, заслужил чемпионство. Все было на их стороне. «Спартак» создал хороший коллектив. Чувствовалась их поддержка и со стороны прессы, и другая поддержка, о которой вы знаете.
Против Филиппа Будковского
«Ты поступил умно, но ты же знаешь, что удаления не было»
Против «Зенита-2»
«Мне неприятно это говорить, но неправильно, что существует команда «Зенит-2» и играет в таком сильном чемпионате, как ФНЛ. Я бы предпочел, чтобы 5-6 футболистов «Зенита-2» постоянно тренировались с нами, и я мог бы их использовать. А получается, что я не могу на них рассчитывать. Игры на сборах выше по уровню, чем игры ФНЛ».
Против новых технологий:
«Я вижу, что в футболе начали тестировать технологии, но я их никогда не приму. В футболе главное то, что происходит на поле. Именно для этого люди приходят на стадион. С новыми технологиями футбол не будет прежним».
Против журналистов
– Дети того времени, когда «Спартак» много лет был чемпионом, стали взрослыми, собрались вокруг этой команды и создают благоприятную атмосферу на всех уровнях. Все масс-медиа поддерживают их, они создали им благожелательную обстановку. Мне будет очень тяжело противостоять этой атмосфере, ведь я после каждого матча вижу, как люди реагируют.
Перед матчем с «Анжи»:
– Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.
– Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и вывести меня из равновесия.
Против прессы и полей сразу (после победы над «Уралом» на «Крестовском»):
– Мы очень много допускали ошибок. Я связываю их не только с не очень хорошим качеством поля. Была нервозность после «Спартака». Наверное, и внешняя – из-за прессы, и внутренняя.
Против петербургских журналистов:
– Я понимаю московских журналистов, которые защищают местные клубы. А вы (журналисты Санкт-Петербурга – прим.), к сожалению, этого не делаете и всегда ищете только подоплеку. Если я сказал, что поле плохое, то оно на самом деле плохое и влияет на игру и результаты. Спросите у футболистов
Корреспондент Sports.ru Роман Мун задал Луческу вопрос: «Оцените сезон Кокорина, вы довольны его профессионализмом?».
После этого Луческу встал и покинул зал для пресс-конференции, сказав: «Глупые люди» (stupid people – прим.). До вопроса про Кокорина Луческу произнес длинный монолог о проблемах «Зенита» в этом сезоне.
– В первую очередь, я бы хотел извиниться за инцидент, произошедший после предыдущей пресс-конференции. Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле. У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем. Здесь была группа людей, которые с самого начала пребывания меня в Петербурге относились ко мне с предвзятостью, поэтому были такие моменты. Не понял и честно говорю вам, что до конца не понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас.
– Если рассмотреть моменты в матче с «Краснодаром», то было три чистых пенальти. Никто не сказал ни слова, никто не проанализировал этого. Или вспомнить игру в Самаре – Иванович боролся с Корниленко в игровой ситуации и нашли момент, который потом обсуждали. И это наша пресса, петербургская, пишет, что там был пенальти. Как я должен реагировать на это, как тренер «Зенита», если пресса Петербурга требует пенальти, которого не было?!
Когда мы летаем в самолетах, игроки читают прессу и сами задаются вопросом: непонятно, почему их так не любят. Нас могут критиковать за то, что мы делаем неправильно, а не просто огульно хаять нас и говорить только негатив
Против разговоров о пенальти в ворота соперников «Зенита»
- Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70% времени в домашних матчах. Противник, защищаясь на своей половине поля, вынужден фолить. За матч у нас 20–30 проникающих передач в штрафную. Объективно, мы получаем заслуженный результат от наших действий.
После победы над "Арсеналом" и претензий Кирьякова:
– Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня. Это мне сложно комментировать. Игрок потерял позицию, обхватил Артема, завалил его на траву.
Против полей:
на стадионе ЦСКА:
– Не очень хорошее поле было, тормозилась игра. Не всегда успевали сыграть в одно-два касания, приходилось обрабатывать мяч. А команде, которая оборонялась большим количеством игроков, было в этом плане легче.
На стадионе «Анжи» (после ничьей 2:2):
– В первую очередь, есть проблемы с полем. Не думаю, что это газон уровня чемпионата России.
На стадионе «Андерлехта»:
– Надеемся, качество поля будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона.
На стадионе «Томи»:
– Именно из-за некачественного газона было много потерь. На таком поле проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и пытаться вскрывать плотную оборону соперника.
Против поля «Крестовского»:
– Специфическое поле, оно еще не до конца окрепло, молодая трава. Возможно, будет рваться во время игры, поэтому мы хотели посмотреть и определить, в каких шипах и в каких бутсах выходить на поле.
– Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине. Ни ранней весной, ни поздней осенью, за все тринадцать лет, что я там работал. Даже у аутсайдеров, у «Полтавы», ни у кого
Против ветра:
– В первую очередь я рассматриваю игру с «Айнтрахтом» как тренировку. Жаль, что был сильный ветер, может быть, матч получился бы более зрелищным.
Против сглаза:
– У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырех ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжелом поле нам было тяжело созидать…
Против системы:
– Из-за этой не очень правильной системы, наверное, национальная сборная не может подняться в рейтинге ФИФА выше, чем она находится, и выйти из группового турнира на чемпионатах Европы и мира. У этой страны невероятный потенциал, к сожалению, он не очень правильно используется
Против Мутко:
– Думаю, были некорректные высказывания президента Федерации (Виталия Мутко – прим.) после той игры со «Спартаком». Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита». Наверное так же он не должен был вмешиваться в комментарии удаления Вернблума.
– Как пример, почему я коснулся президента федерации. Это было интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4 марта. И самый лучший трансфер, как он сказал, – это трансфер президента федерации. Он за свою карьеру не видел, чтобы президент федерации так защищал одну команду. Это было сказано в интервью.
Проанализировав эти слова, я высказал свое мнение о том, что в трех сложных моментах он взял сторону одной команды. Получилось так, что это было сделано против «Зенита». Я проанализировал – до игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента, которые все разбирали три недели, мы выигрывали у всех – у «Рубина», у «Амкара», у «Арсенала». Не было никаких проблем с судейством, никто ничего не говорил об этом.
И всё-таки Мирчи Луческу будет не хватать. Плакали в воскресенье не только в Риме…
Роман Гуськов, Rusfootball.info
При подготовке публикации использованы материалы:
ФК «Зенит», ТАСС, Sports.ru, «СЭ», Р-Спорт, «Матч-ТВ», Чемпионат, Советский Спорт
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