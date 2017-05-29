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Джо Харт: спасибо, "Торино". Буду до конца своей жизни поддерживать вас

Голкипер Джо Харт попрощался с "Торино". Англичан выступал за итальянский клуб на правах аренды, а его права принадлежат "Манчестер Сити".

"Спасибо, "Торино". Я горжусь, что играл за ваш клуб. Никогда не забуду то, как вы относились ко мне и моей семье. Я буду до конца своей жизни поддерживать "Торино". Я встретил в этой команде много людей, которые стали очень важными в моей жизни. Я вернусь, чтобы увидеть вас еще раз, поэтому говорю до свидания. А сейчас пора наслаждаться летом", - написал Харт в инстаграме.
Теги: Харт Торино
Сегодня, 22:17
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