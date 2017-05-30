Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Рома" объявила об уходе Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Ромы", сообщается на сайте итальянского клуба.

"Мы хотели бы официально заявить о нашей искренней благодарности Лучано Спаллетти за всю его тяжелую работу и значительный вклад, который он внес в клуб с момента его возвращения", - сказал президент "Ромы" Джим Паллотта.

Новым наставником римлян может стать экс-рулевой "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо.
Теги: Рома Спаллетти
Сегодня, 10:43
Напечатать
17
(3)
№17 Написал: shlepsik Санкт-Петербург (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: -Invader-
Тогда два вопроса:

Накуя ушёл Тотти?

Зачем Зенит подписывает Манчини? smile

Нельзя быть таким любопытным, целых два вопроса у негонего!
Регистрация: 27.08.2011
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: safonas
занял второе место что очень достойно и получил пинка под зад, странное решение

Ему не простили ту гниль, которую он вывалил на легенду Ромы-Тотти.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:42) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: afelayz
Я один не понимаю, почему его убрали? 2 место и это в эпоху Юве!


Потому что Юве на одной ноге который год берет чемпионат, хотя у Ромы состав не хуже.

Не хуже? Да ладно? Смешно даже...

Цитата: SPV
Цитата: afelayz
Я один не понимаю, почему его убрали? 2 место и это в эпоху Юве!


Потому что Юве на одной ноге который год берет чемпионат, хотя у Ромы состав не хуже.

Не хуже? Да ладно? Смешно даже...
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: safonas (Сегодня, 12:41) #
  • +4
  •  (4)

занял второе место что очень достойно и получил пинка под зад, странное решение


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№13 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
даешь Лучано обратно в Зенит!
Регистрация: 10.07.2009
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Я один не понимаю, почему его убрали? 2 место и это в эпоху Юве!


Потому что Юве на одной ноге который год берет чемпионат, хотя у Ромы состав не хуже.
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 12:07) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Я один не понимаю, почему его убрали? 2 место и это в эпоху Юве!
Регистрация: 8.08.2016
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: avi23
11:59 Спаллетти заключил трехлетний контракт с Зенитом

До 12 ровно не дотерпел?
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: avi23 Санкт Петербург (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
11:59 Спаллетти заключил трехлетний контракт с Зенитом


--------------------
Блог на спортсру - Все о русском футболе.
Регистрация: 18.03.2011
№8 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: -Invader-
Тогда два вопроса:

Накуя ушёл Тотти?

Зачем Зенит подписывает Манчини? smile

И правда накуя в 40 лет ушел то...мог бы еще лет до 55 играть..


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:35) #
  • +2
  •  (18)

Манчини - самый толстый и блестящий гвоздь в выдвижную крышку гроба.

Ставки сделаны - ставок больше нет
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Верните Мистера в Петербург!
Какой Манчини???!!! Опомнитесь!
З.Ы. Версия с Фурсенко вполне правдоподобна.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:29) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Цитата: Пивовед
Шесть лет назад у Фурсенки не было альтернативы для кандидатуры Манчини

Что интересно, встретил случайно Фурсенко в Москве (в районе ЦУМа) три недели назад, в составе группы пиджачных товарищей. Шёл и чему-то улыбался. Не исключаю, что как раз тогда и шёл процесс его утверждения в должности. Как версия конечно... smiley


Почему нет?
Фурсенко возвращен "пиджачными товарищами" в Зеню исключительно для решения определенных задач, и спортивные из них- в третью очередь.

При подписании контракта Манчини становится самым высокооплачиваемым тренером в РФПЛ

Но кто ж ему даст получать все бабки в одно лицо , даже если он отсылает что-то там своему штабу?

Что там было про Фурсенко и Сборную? 6-7 миллионов евро тренеру Манчини в год? Контракт на шесть лет?
Тогда не срослось, зато сейчас всё на мази.

И видимо, только Манчини согласился на такой расклад.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:25) #
  • +7
  •  (7)
online

Не получилось у Спала составить конкуренцию Ювентусу, а жаль..
Цитата: -Invader-
Что интересно, встретил случайно Фурсенко в Москве (в районе ЦУМа) три недели назад, в составе группы пиджачных товарищей. Шёл и чему-то улыбался. Не исключаю, что как раз тогда и шёл процесс его утверждения в должности. Как версия конечно...

а чего не улыбаться, жизнь удалась,я бы на его месте, наверное, еще бы и хихикал без устали.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 11:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Шесть лет назад у Фурсенки не было альтернативы для кандидатуры Манчини

Что интересно, встретил случайно Фурсенко в Москве (в районе ЦУМа) три недели назад, в составе группы пиджачных товарищей. Шёл и чему-то улыбался. Не исключаю, что как раз тогда и шёл процесс его утверждения в должности. Как версия конечно... smiley
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:07) #
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Тогда два вопроса:

Накуя ушёл Тотти?

Зачем Зенит подписывает Манчини? smile


Хороший вопрос.
А если учесть, что кроме Спалетти на днях освобождается еще и Тухель, то истерически-спешное лихорадочное подписание бомжами Манчини действительно вызывает недоумение.

Шесть лет назад у Фурсенки не было альтернативы для кандидатуры Манчини
Отставка Фурсенко казалось похоронила афёру с миллионами контрактами итальяца.
Неожиданная реанимация тушки Фурсенко - и первое же действие - реанимация кандидатуры Манчини как безальтернативного претендента на пост тренера Зенита.

Или нужно рассказать Фурсенке, что в мире существуют и другие Тренеры , или на лицо сговор группы лиц.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 10:52) #
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Тогда два вопроса:

Накуя ушёл Тотти?

Зачем Зенит подписывает Манчини? smile
Регистрация: 12.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.