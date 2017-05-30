"Рома" объявила об уходе Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Ромы", сообщается на сайте итальянского клуба."Мы хотели бы официально заявить о нашей искренней благодарности Лучано Спаллетти за всю его тяжелую работу и значительный вклад, который он внес в клуб с момента его возвращения", - сказал президент "Ромы" Джим Паллотта.Новым наставником римлян может стать экс-рулевой "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо.