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Станислав Черчесов: определять состав сборной пока преждевременно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пока рано говорить о составе команды на контрольные матчи и игры Кубка конфедераций.

"У нас два контрольных матча, где мы будем определять состав перед играми, поскольку будут встречи с разными командами, и у футболистов может быть разное состояние. Сейчас у нас идут тренировки, мы внимательно отслеживаем состояние игроков и от этого будем исходить. Сегодня говорить о том, что будет через две-три недели, преждевременно.

Дзюба проводит все тренировки, колено дает работать, и у нас никаких нареканий нет. Понятно, что Дзагоева и Фернандеса нет. Ситуация складывалась так, что ни с одним, ни с другим мы практически не работали", - сказал Черчесов в эфире программы "Футбол России".

Sports.ru
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:59
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