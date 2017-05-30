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Жерар Пике прослушает курс о бизнесе в Гарвардском университете

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отправится в США, где во время отпуска пройдет курс в Гарвардском университете.

30-летний футболист прослушает курс "Бизнес сферы развлечений, СМИ и спорта".

Напомним, что Пике заявлял о желании стать президентом "Барселоны" по окончании карьеры. Он уже привел в клуб титульного спонсора – японскую компанию Rakuten, которая будет на форме каталонцев с нового сезона.

Sports.ru
Теги: Пике Барселона
Сегодня, 11:21
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