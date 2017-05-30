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"СКА-Хабаровск" полностью поменяет освещение на домашней арене

"СКА-Хабаровск" перед началом сезона в РФПЛ полностью поменяет освещение на Центральной арене стадиона имени Владимира Ленина, чтобы оно соответствовало требованиям регламента, сообщил пресс-атташе команды Юрий Собещук.

Стадион имени Владимира Ленина был построен в 1956 году. Последняя реконструкция арены была произведена в 2013 году после того, как стадион, вмещающий 15 200 зрителей, был затоплен вышедшей из берегов рекой Амур.

"Единственная проблема, которая нас волнует – проблема освещения. Оно очень слабое, так как всю систему очень давно не ремонтировали. Ламп не хватает для четкой телевизионной картинки. Замена будет произведена полностью. Светильники уже заказаны, оплачены, но они пока не пришли. Сколько они будут идти, не знаем, но то, что вся система будет заменена полностью, является фактом. Инфраструктура с каждым днем меняется в лучшую сторону. Ведутся работы и на самом стадионе, на трибунах.

Совсем недавно стадион серьезно пострадал от наводнения: пострадали поле, трибуны, подтрибунные помещения. С тех пор, образно говоря, утекло много воды, и на стадионе было сделано очень много. Мы заменили поле - постелили искусственное. После оценки комиссии РФПЛ на этой неделе будет решаться, начнем ли мы сезон на этом газоне или в спешном порядке придется его перестилать. Возможно, комиссия РФПЛ внесет еще какие-то мелкие правки в подготовку стадиона, но в целом он неплохой и готов принимать матчи РФПЛ", - цитирует Собещука "Р-Спорт".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы видеть заполняемость этой арены.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: kigow (Сегодня, 12:21) #
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идет подготовка к ночной футбольной лиге
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:06) #
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  •  (1)

рад за хабаровчан, больше футбола в регионы...
Регистрация: 27.01.2017
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