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"Мисс ФНЛ-2017" стала 19-летняя болельщица "Шинника" (фото)

В Москве завершился конкурс "Мисс ФНЛ-2017", который выиграла 19-летняя болельщица "Шинника" Карина Сулейманова. Она будущий экономист, участница группы поддержки Lucky star и профессиональная модель.

Карине Сулеймановой вручили приз – путешествие на Кипр для двоих и фотосессию для публикации в журнале.

"Шинник" – это одна большая семья, которая в скором времени, я надеюсь, будет стоять на пьедестале как одна из лучших команд России!
Надеюсь, к концу следующего сезона мы увидим "Шинник" на первых строчках турнирной таблицы", – сказала "Мисс ФНЛ-2017".

Принять участие в конкурсе могли девушки в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданками России и болельщицами клубов ФНЛ. В заключительном этапе приняли участие 19 участниц, каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своем клубе.

Кроме внешних данных жюри оценивало их умение вести себя на сцене, находчивость, интеллектуальные качества, а также чисто футбольные знания.

Теги: Шинник
Сегодня, 12:24
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(0)
№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 12:51) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Есть же у нас тут и девушки на сайте, и пидоры.

Вторых больше, к сожалению laughing
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:45) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Контрольный вопрос был? что там вокруг чего вращается
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:42) #
  • +4
  •  (10)
online

Было бы любопытно провести такой же опрос на русфутболе.
Мисс русфутбол 2017. Есть же у нас тут и девушки на сайте, и пидоры.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Джонни
Требую фото всех участниц!

Поддерживаю. И конкурс бикини выложите отдельно.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:29) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Кубань»
Требую фото всех участниц!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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