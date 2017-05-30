"Мисс ФНЛ-2017" стала 19-летняя болельщица "Шинника" (фото)

В Москве завершился конкурс "Мисс ФНЛ-2017", который выиграла 19-летняя болельщица "Шинника" Карина Сулейманова. Она будущий экономист, участница группы поддержки Lucky star и профессиональная модель.Карине Сулеймановой вручили приз – путешествие на Кипр для двоих и фотосессию для публикации в журнале."Шинник" – это одна большая семья, которая в скором времени, я надеюсь, будет стоять на пьедестале как одна из лучших команд России!Надеюсь, к концу следующего сезона мы увидим "Шинник" на первых строчках турнирной таблицы", – сказала "Мисс ФНЛ-2017".Принять участие в конкурсе могли девушки в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданками России и болельщицами клубов ФНЛ. В заключительном этапе приняли участие 19 участниц, каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своем клубе.Кроме внешних данных жюри оценивало их умение вести себя на сцене, находчивость, интеллектуальные качества, а также чисто футбольные знания.