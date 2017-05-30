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"Милан" подписал защитника "Вильярреала" Матео Мусаккио

"Милан" объявил о переходе защитника "Вильярреала" Матео Мусаккио. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2021 года.

Теги: Милан
Сегодня, 12:41
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