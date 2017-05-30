Александр Самедов: хочу попросить верить в нас, а мы постараемся оправдать доверие

Полузащитник сборной России Александр Самедов попросил болельщиков поддержать национальную команду на Кубке конфедераций-2017.– Для меня Кубок Конфедераций – это супертурнир! Не у каждого есть возможность принять в нем участие, ведь на него едут только победители соревнований своих частей света. Не понимаю тех, кто говорит, что этот турнир выставочный, – признался футболист.– Да, у немцев не приедут основные футболисты. Но это сборная Германии – чемпион мира. Наверное, они могут себе такое позволить в преддверии чемпионата мира, чтобы обкатать новых игроков. Но это только немцы. Остальные, насколько я знаю, приедут в сильнейших составах. Я слежу за этим. Вот посмотрел состав сборной Новой Зеландии. Он ничего мне не сказал, только отметил для себя, в каких лигах играют их футболисты. Португальцы и чилийцы приедут со всеми сильнейшими.– Нам нужно сыграть в качественный футбол, сыграть дисциплинированно. С теми же португальцами мы в последние годы играли трижды и дважды их обыграли. Почему бы не сделать это в третий раз? Понятно, что это топовая сборная, другая не стала бы чемпионом Европы, но можно с ними играть и их обыгрывать.– Понятно, что нужно чем-то жертвовать. Много таких турниров в карьере не бывает. Наверное, это один из последних моих крупных турниров – не знаю, как что будет дальше, не хочу загадывать. Так что можно потерпеть, потому что есть огромная мотивация. И хочется, чтобы сборная вернула доверие людей.– Конечно, ощущается. Понятно, что не все получалось в последнее время, что от сборной ждут качественного футбола. Кроме как сказать, что нужно время, и что впереди нас ждут какие-то успехи, ничего не могу.– Хочу попросить верить в нас, а мы постараемся оправдать это доверие. Есть большое желание хорошо выступить на Кубке Конфедераций.