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Александр Самедов: хочу попросить верить в нас, а мы постараемся оправдать доверие

Полузащитник сборной России Александр Самедов попросил болельщиков поддержать национальную команду на Кубке конфедераций-2017.

– Для меня Кубок Конфедераций – это супертурнир! Не у каждого есть возможность принять в нем участие, ведь на него едут только победители соревнований своих частей света. Не понимаю тех, кто говорит, что этот турнир выставочный, – признался футболист.

– Но ведь, к примеру, сборная Германии привезет в Россию фактически второй состав.

– Да, у немцев не приедут основные футболисты. Но это сборная Германии – чемпион мира. Наверное, они могут себе такое позволить в преддверии чемпионата мира, чтобы обкатать новых игроков. Но это только немцы. Остальные, насколько я знаю, приедут в сильнейших составах. Я слежу за этим. Вот посмотрел состав сборной Новой Зеландии. Он ничего мне не сказал, только отметил для себя, в каких лигах играют их футболисты. Португальцы и чилийцы приедут со всеми сильнейшими.

– Что нужно сделать российской сборной, чтобы опередить в группе и тех, и других?

– Нам нужно сыграть в качественный футбол, сыграть дисциплинированно. С теми же португальцами мы в последние годы играли трижды и дважды их обыграли. Почему бы не сделать это в третий раз? Понятно, что это топовая сборная, другая не стала бы чемпионом Европы, но можно с ними играть и их обыгрывать.

– У сборников, получается, практически не будет передышки перед следующим сезоном РФПЛ.

– Понятно, что нужно чем-то жертвовать. Много таких турниров в карьере не бывает. Наверное, это один из последних моих крупных турниров – не знаю, как что будет дальше, не хочу загадывать. Так что можно потерпеть, потому что есть огромная мотивация. И хочется, чтобы сборная вернула доверие людей.

– А недоверие ощущается?

– Конечно, ощущается. Понятно, что не все получалось в последнее время, что от сборной ждут качественного футбола. Кроме как сказать, что нужно время, и что впереди нас ждут какие-то успехи, ничего не могу.

– Что сказали бы болельщикам сборной перед этим турниром?

– Хочу попросить верить в нас, а мы постараемся оправдать это доверие. Есть большое желание хорошо выступить на Кубке Конфедераций.

Матч ТВ
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 12:59
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(1)
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:26) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да мы-то верим (что еще остается?)... Да вы-то - не выкладываетесь как надо бы было!
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:17) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
В Самедова то вера есть, вот остальные под большим вопросом
Регистрация: 23.03.2016
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