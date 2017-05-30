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Витиньо - лучший игрок ЦСКА в мае

Нападающий Витиньо признан болельщиками ЦСКА лучшим игроком команды в мае.

По итогам голосования среди Витиньо набрал 49 процентов голосов. Вторым стал нападающий Федор Чалов, а замкнул тройку голкипер Игорь Акинфеев, информирует официальный сайт армейцев.
Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 13:01
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:37) #
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online

Ганчаренко реанемировал парня на котором все крест поставили, включая Леонида.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
парень реально изменился в лучшую сторону, один из лучших в команде..
Регистрация: 13.04.2016
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