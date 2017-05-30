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Игорь Черевченко и Кирилл Котов останутся в "Балтике"

Игорь Черевченко останется на посту главного тренера калининградской "Балтики". Новое соглашение будет подписано по системе "1+1".

Также в клубе останется и спортивный директор Кирилл Котов, заявил генеральный директор футбольного клуба Тимур Лепсая.

"Черевченко останется главным тренером "Балтики", у него будет контракт по системе "1+1". И Котов останется в клубе. Цель (на следующий сезон) – показывать хорошую игру в каждом матче", - цитирует Лепсая "Р-Спорт".
Теги: Балтика Черевченко
Сегодня, 13:29
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