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Сергей Ташуев: "Спартак", может, и не отличался витиеватой игрой, но выделялся организацией, дисциплиной и характером
Сергей Ташуев: "Спартак", может, и не отличался витиеватой игрой, но выделялся организацией, дисциплиной и характером
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Андрей Канчельскис: Месси и Роналду отдали бы свои "Золотые бутсы" за победу на чемпионате мира (1)
Андрей Канчельскис: Месси и Роналду отдали бы свои "Золотые бутсы" за победу на чемпионате мира (1)
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Витиньо - лучший игрок ЦСКА в мае (6)
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Андрей Созин: больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини (6)
Андрей Созин: больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини (6)
Сандро Шварц стал главным тренером "Майнца"
Сандро Шварц стал главным тренером "Майнца", сообщает официальный сайт клуба.
Ранее 38-летний специалист работал с молодежкой клуба. Пост главного тренера "Майнца" оставался вакантным после увольнения Мартина Шмидта.
Ранее 38-летний специалист работал с молодежкой клуба. Пост главного тренера "Майнца" оставался вакантным после увольнения Мартина Шмидта.
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