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Сандро Шварц стал главным тренером "Майнца"

Сандро Шварц стал главным тренером "Майнца", сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 38-летний специалист работал с молодежкой клуба. Пост главного тренера "Майнца" оставался вакантным после увольнения Мартина Шмидта.
Теги: Майнц
Сегодня, 16:20
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№1 Написал: Роман Шогодо (Сегодня, 16:48) #
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