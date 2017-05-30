Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роберто Манчини: я встретился и познакомился с руководителями "Зенита". Пока это все

Итальянский тренер Роберто Манчини подтвердил, что ведет переговоры с "Зенитом".

"Я встретился и познакомился с руководителями "Зенита". Пока это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни. Возможность для переезда в Россию есть", - цитирует Манчини Tuttosport.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 16:27
Напечатать
37
(3)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№37 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:17) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: sssh53
Спартак вообще рассадник иностранной заразы)

Клинический! Получается, что Спартак живет за деньги иностранных инвесторов, а Зегнид сосет последние соки из кошельков российских бюджетников!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№36 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (2)
online

50,3% акций Газпрома принадлежат государству, остальное частным инвесторам. Федуну в Лукойл принадлежит 10%, 20% принадлежит Аликперову, чуть более 50% иностранным инвесторам. По сути получается, что если Зенит госбюджетный, то Спартак вообще рассадник иностранной заразы) Учитесь лучше в школе и изучайте экономику)
Регистрация: 23.09.2008
№35 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:11) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Black Fox
Гугли понятия частной собственности и акционерного общества.

Серак! Сказал помойно-облезлый. А теперь читаем, что он думает про фразу "гугли":
Цитата: Black Fox
Цитата: Sidhe
УМНЫЕ люди умеют пользоватся гуглом

Фраза, достойная школьника, скачивающего рефераты из интернета...

Опять немытый обосрался


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№34 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Миша Люберцы
А кто ж против ? Просто Федун, как Абрамович, Рыболовлиев и прочие, давно
перевели государственные активы в собственные и уже на законных правах, зарабатывают и тратят - "Свои" бабки, в отличии от того же Миллера, где всё - "шито - крыто и под грифом - секретно"...

Газпром - такое же частное предприятие, как и Лукойл. Гугли понятия частной собственности и акционерного общества. А то как про Федуна, так вас все по закону, а как речь заходит о Газпроме, то судим по понятиям. Лицемеры...

Кули мне гуглить ? Гуглить надо - долбоящерам, а я это всё в своей жизни - давно сам прошёл : на заборе , знаешь что пишут про 21 палец? А там, как и в жизни - дрова...Равевай уши - шире, вас здесь, через одного... Гугли и дальше...
Регистрация: 10.01.2014
№33 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ssskkkbbb
В мае игроком интересовался «Спартак», и стороны были близки к договоренности, но руководство «Зенита» оказалось более настойчиво в переговорах.

Где то такое уже было...Лукович, не? Супертрансфер, уведенный у Спартака. joy


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№32 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 18:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
smile
Защитник «Сампдории» Васко Реджини перейдет в «Зенит», сообщает издание La Gazzetta del Mezzogiorno. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро, зарплата игрока — около 2 миллионов евро. Реджини способен играть как на левом фланге защиты, так и в центре. На трансфере настоял новый главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, который рассчитывает на связку Реджини и Доменико Кришито в обороне «Зенита».

В мае игроком интересовался «Спартак», и стороны были близки к договоренности, но руководство «Зенита» оказалось более настойчиво в переговорах. Реджини прибудет в расположение «Зенита» 13 июня для прохождения медицинского осмотра.
satisfied


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№31 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:00) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
Газпром - такое же частное предприятие

Цены на газ устанавливает государство? Контракты подписывают Премьер с Президентом? Пестабол, вчера тебя уже на этой тему мордой в сральник макнули! Пока ты завывал. что на электроэнергию тоже государство цены устанавливает, поэтому Газпром - частный и 120 млн на трех негров Гнилые не скрысили из госбюджета!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (2)

Грустный он какой то. Видимо музей Ку-Клукс-Клана уже показали.
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Black Fox
Газпром - такое же частное предприятие, как и Лукойл.

Нахер иди.

Газпром» — крупнейшее акционерное общество в России. Общее количество счетов, на которых учитывается 23 673 512 900 акций «Газпрома», составляет более 470 тысяч. Государство контролирует более 50% акций Компании.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№28 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:56) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
А кто ж против ? Просто Федун, как Абрамович, Рыболовлиев и прочие, давно
перевели государственные активы в собственные и уже на законных правах, зарабатывают и тратят - "Свои" бабки, в отличии от того же Миллера, где всё - "шито - крыто и под грифом - секретно"...

Газпром - такое же частное предприятие, как и Лукойл. Гугли понятия частной собственности и акционерного общества. А то как про Федуна, так вас все по закону, а как речь заходит о Газпроме, то судим по понятиям. Лицемеры...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№27 Написал: Академия (Сегодня, 17:52) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: vertel
Конечно, ты лучше разбираешься в футболе, куда нам до тебя. Только хорошо разбирающийся в футболе может утверждать, что Манчини слабый тренер, хотя он выигрывал и серию А, и АПЛ, но это так мелочи.


А с кем выиграл и с кем придется работать. Не забывай там тренер и тут тренер разные люди
Регистрация: 20.06.2016
№26 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 17:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Миша Люберцы
Cлушай,специалист, широчайшего профиля , это деньги не чужие - а наши , общие , т.е - бюджетные

Деньги то бюджетные, но бюджет то Газпромовский, а не государственный. Ты какое отношение к Газпрому имеешь?

Цитата: Миша Люберцы

Чего в Питере на собственных граждан давно забили ? Мюллера вашего - прохвоста, давно за яйца бы повесили, в нормальном государстве

Хозяина вашего, сидящего на краденой нефтяной трубе, повесьте сначала.

О,лис на сайте! Лочьте ваши киви кошельки и вебмани господа,иначе обнесет всех relaxed


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№25 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:48) #
  • -2
  •  (4)
online

Рецепт быстрорастворимого Синита: Берется один дорогой и бестолковый тренер, черти сколько лет нихрена не выигрывавший, и которого не зовут уже никуда. Берется куча лохов из Зенытика. Последних тщательно РАЗВОДЯТ на бабки в мутной питерской водичке, после чего дорогой и бестолковый тренер может отдохнуть в хорошо оплачиваемом отпуске годик, срубить неустойку и еще годик отдыхать на Канарах. пока быстроразведенные лохи платят ему зарплату по договору stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№24 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное к его приезду и гнали замену газона.
Регистрация: 20.03.2014
№23 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Любви с первого взгляда не случилось. А может это и не любовь?
Регистрация: 30.08.2008
№22 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
ещё пара-тройка миллионов..

тебя епет, бомжонок?))


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№21 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:41) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Миша Люберцы
Cлушай,специалист, широчайшего профиля , это деньги не чужие - а наши , общие , т.е - бюджетные

Деньги то бюджетные, но бюджет то Газпромовский, а не государственный. Ты какое отношение к Газпрому имеешь?
.............................
....................То есть, государственная компания Газпром, никакого отношения к государству не имеет ? И бюджетные деньги , превращаются ... превращаются в Мюллеровскую вотчину?
Цитата: Миша Люберцы

Чего в Питере на собственных граждан давно забили ? Мюллера вашего - прохвоста, давно за яйца бы повесили, в нормальном государстве

Хозяина вашего, сидящего на краденой нефтяной трубе, повесьте сначала.

А кто ж против ? Просто Федун, как Абрамович, Рыболовлиев и прочие, давно
перевели государственные активы в собственные и уже на законных правах, зарабатывают и тратят - "Свои" бабки, в отличии от того же Миллера, где всё - "шито - крыто и под грифом - секретно"...
Регистрация: 10.01.2014
№20 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:39) #
  • +2
  •  (4)
online

Человеку объяснили, что тренировать он будет не тех, кого захочет, а Юсупова, Кокорина, Цаллагова, старенького Жиркова, вечно больного хипстера Новосельцева. Человек задумался
Регистрация: 23.09.2008
№19 Написал: Close M. city (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
манчини, пожалей питерских бабушек! на твою скромную з.п могли бы построить больницы, школы. сады.. это больше будет пользоваться спросом и дарить радость чем твои результаты с зенитом..подумай хорошенько

В принципе, так можно про кого-угодно сказать... если в контексте бабулек рассматривать вопросы.


--------------------
22\13
Регистрация: 25.01.2006
№18 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Академия (Сегодня, 17:17) #
online
по мне Манчини слабый тренер. Мне даже интересно, если заключат контракт, в конце года увидим, кто в футболе лучше разбирается я или те кто его приглашают
Конечно, ты лучше разбираешься в футболе, куда нам до тебя. Только хорошо разбирающийся в футболе может утверждать, что Манчини слабый тренер, хотя он выигрывал и серию А, и АПЛ, но это так мелочи.
Регистрация: 13.11.2009
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:24) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
прям перед твоим приездом новенький газон постелили.. протечку канализации устранили и т.д joy

манчини, пожалей питерских бабушек! на твою скромную з.п могли бы построить больницы, школы. сады.. это больше будет пользоваться спросом и дарить радость чем твои результаты с зенитом..подумай хорошенько


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: Академия (Сегодня, 17:17) #
  • 0
  •  (2)

по мне Манчини слабый тренер. Мне даже интересно, если заключат контракт, в конце года увидим, кто в футболе лучше разбирается я или те кто его приглашают
Регистрация: 20.06.2016
№15 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 17:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: rubschik
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Габриеле Ориали может войти в тренерский штаб "Зенита", сообщает Саlcionews24.com. Сейчас 64-летний итальянский специалист возглавит делегацию юношеской сборной Италии на чемпионате Европы, который пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года.
К специалисту проявляет интерес "Челси" и "Интер". Роберто Манчини, который может возглавить "Зенит", считает, что Ориали способен наладить отношения между командой и руководством. Ранее специалист занимал должность технического директора по трансферным вопросам в "Интере".
ещё пара-тройка миллионов..
впрочем там не привыкать деньгами бросаться, "чай оно не в первый раз.." smirk

Как же вы побирахи достали уже со своими соплями..работу не пробовал искать? Или в инете легче сидеть жаловаться на то как тебе жить тяжело и считать с завистью чужие деньги.

Cлушай,специалист, широчайшего профиля , это деньги не чужие - а наши , общие , т.е - бюджетные. Вместо того, чтобы блокадников переселять из коммуналок и дать людям, хоть в старости по человечески пожить, взялиcь из говна лепить конфетку ... На какой хрен , спрашивается, в синит за 15 лет, вбухали - миллиардов под 5 долларов ?
Чего в Питере на собственных граждан давно забили ? Мюллера вашего - прохвоста, давно за яйца бы повесили, в нормальном государстве, так что сиди и не вякай, умник ... Ладно бы, от этого, хотя бы отдача была, а то - ни команды, ни результата...

Так иди добывай газ,продавай а деньги отдавай народу!
Регистрация: 16.11.2014
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:12) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Cлушай,специалист, широчайшего профиля , это деньги не чужие - а наши , общие , т.е - бюджетные

Деньги то бюджетные, но бюджет то Газпромовский, а не государственный. Ты какое отношение к Газпрому имеешь?

Цитата: Миша Люберцы

Чего в Питере на собственных граждан давно забили ? Мюллера вашего - прохвоста, давно за яйца бы повесили, в нормальном государстве

Хозяина вашего, сидящего на краденой нефтяной трубе, повесьте сначала.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Габриеле Ориали может войти в тренерский штаб "Зенита", сообщает Саlcionews24.com. Сейчас 64-летний итальянский специалист возглавит делегацию юношеской сборной Италии на чемпионате Европы, который пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года.
К специалисту проявляет интерес "Челси" и "Интер". Роберто Манчини, который может возглавить "Зенит", считает, что Ориали способен наладить отношения между командой и руководством. Ранее специалист занимал должность технического директора по трансферным вопросам в "Интере".
ещё пара-тройка миллионов..
впрочем там не привыкать деньгами бросаться, "чай оно не в первый раз.." smirk

Как же вы побирахи достали уже со своими соплями..работу не пробовал искать? Или в инете легче сидеть жаловаться на то как тебе жить тяжело и считать с завистью чужие деньги.

Cлушай,специалист, широчайшего профиля , это деньги не чужие - а наши , общие , т.е - бюджетные. Вместо того, чтобы блокадников переселять из коммуналок и дать людям, хоть в старости по человечески пожить, взялиcь из говна лепить конфетку ... На какой хрен , спрашивается, в синит за 15 лет, вбухали - миллиардов под 5 долларов ?
Чего в Питере на собственных граждан давно забили ? Мюллера вашего - прохвоста, давно за яйца бы повесили, в нормальном государстве, так что сиди и не вякай, умник ... Ладно бы, от этого, хотя бы отдача была, а то - ни команды, ни результата...
Регистрация: 10.01.2014
№12 Написал: vit (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Габриеле Ориали может войти в тренерский штаб "Зенита", сообщает Саlcionews24.com. Сейчас 64-летний итальянский специалист возглавит делегацию юношеской сборной Италии на чемпионате Европы, который пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года.
К специалисту проявляет интерес "Челси" и "Интер". Роберто Манчини, который может возглавить "Зенит", считает, что Ориали способен наладить отношения между командой и руководством. Ранее специалист занимал должность технического директора по трансферным вопросам в "Интере".
ещё пара-тройка миллионов..
впрочем там не привыкать деньгами бросаться, "чай оно не в первый раз.." smirk

Как же вы побирахи достали уже со своими соплями..работу не пробовал искать? Или в инете легче сидеть жаловаться на то как тебе жить тяжело и считать с завистью чужие деньги.

о епта.... опочка закукарекала.... прЮвет василиска....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:47) #
  • +2
  •  (14)

Цитата: rubschik
жить тяжело и считать с завистью чужие деньги.

чужие?
да нет, гюндявый голубок, это не чужие!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:45) #
  • -1
  •  (7)

Я встретился и познакомился с руководителями "Зенита". Пока это все,

А как же книжка "Азбука "Зенита", которую тебе подарил Фурсенко??? flushed
ТАКОЙ ПОДАРОК - наиболее яркое событие в жизни любого человека! smile
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Роман Шогодо (Сегодня, 16:45) #
  • -4
  •  (4)

Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m. Ежедневные прогнозы на футбол с коэффициентом больше 2-х. Гарантия выигрыша. Инсайдерская информация.
Регистрация: 30.05.2017
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Odyssey
Я бы предпочёл Бердыева.

золотые слова, но кто же нас услышит


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.