Роберто Манчини: я встретился и познакомился с руководителями "Зенита". Пока это все

Итальянский тренер Роберто Манчини подтвердил, что ведет переговоры с "Зенитом"."Я встретился и познакомился с руководителями "Зенита". Пока это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни. Возможность для переезда в Россию есть", - цитирует Манчини Tuttosport.