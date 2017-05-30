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Роман Павлюченко стал игроком "Арарата"

Бывший нападающий "Урала" Роман Павлюченко перешел в "Арарат", сообщает официальный твиттер московского клуба.

Ранее новый клуб 35-летнего футболиста успешно прошёл лицензирование и получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр".

Роман Павлюченко стал игроком "Арарата"
Теги: Павлюченко
Сегодня, 17:17
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21
(2)
№21 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
как-то это несколько странно выглядит...где-то есть подводные камни в этой теме


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь Рома Павлючкян laughing


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
Эт ты с киевом перепутал.

Та не, тож скакать надо. Скачушый нехр - нэ москаль, хай будэ!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самый лучший из армян-
Павлюченко наш Роман !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№17 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
В российской столице появился футбольный клуб «Арарат», заявленный на первенство РФ в третьем дивизионе. 1-ый матч клуба пройдет 12 апреля. Не менее чем наполовину «Арарат» (Москва) сформирован из футболистов армянского происхождения. И, по задумке собственных владельцев, в дальнейшем хочет делать ставку именно на таких игроков. Именно поэтому «Арарат» назван в честь популярного клуба из Еревана. Команда, не менее чем наполовину состоящая из русских игроков армянского происхождения, получила название известного ереванского клуба, становившегося чемпионом СССР 1973 года и обладателем Кубка страны 1973 и 1975 годов. Клуб будет проводить на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто.

Армянское импортозамещение joy Губернатор Краснодарского края одобряет, хули! А вот интересно, в Краснодаре "свои" - это русские или новые одноклубники Павлюченко? joy
Значит Марио Фернандес и Гильерме - это варяги, а Джикия, Байрамян и Ходжаниязов - это свои. Вспоминается шутка РУДН: "Черный, вали отсюда", - сказал негр азеру...

Цитата: капля никотина
Цитата: Black Fox
Ясно. Ползучая оккупация черножопыми. Эх, Роман, Роман...ты продался...

Вот в Питере такого клуба быть не может - бензином одноцветные окатят и подожгут.

Ходжаниязов и Огуде передают тебе пламенный привет! joy


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№16 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: Black Fox
Ясно. Ползучая оккупация черножопыми. Эх, Роман, Роман...ты продался...

Вот в Питере такого клуба быть не может - бензином одноцветные окатят и подожгут.

Эт ты с киевом перепутал.
Регистрация: 6.11.2011
№15 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь ара очень раТ,
Павлюченко выступать
Будет за московский клуб,
Пусть и странненький шу-шуть


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:01) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Black Fox
Ясно. Ползучая оккупация черножопыми. Эх, Роман, Роман...ты продался...

Вот в Питере такого клуба быть не может - бензином одноцветные окатят и подожгут.
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
В российской столице появился футбольный клуб «Арарат», заявленный на первенство РФ в третьем дивизионе. 1-ый матч клуба пройдет 12 апреля. Не менее чем наполовину «Арарат» (Москва) сформирован из футболистов армянского происхождения. И, по задумке собственных владельцев, в дальнейшем хочет делать ставку именно на таких игроков. Именно поэтому «Арарат» назван в честь популярного клуба из Еревана. Команда, не менее чем наполовину состоящая из русских игроков армянского происхождения, получила название известного ереванского клуба, становившегося чемпионом СССР 1973 года и обладателем Кубка страны 1973 и 1975 годов

Ясно. Ползучая оккупация черножопыми. Эх, Роман, Роман...ты продался...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:55) #
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Цитата: ctdthysqjktym
Ой, боюсь, что этот "Арарат" неспроста. Может в карты проигрался?

Не - если Арарат, то в нарды.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
В российской столице появился футбольный клуб «Арарат», заявленный на первенство РФ в третьем дивизионе. 1-ый матч клуба пройдет 12 апреля. Не менее чем наполовину «Арарат» (Москва) сформирован из футболистов армянского происхождения. И, по задумке собственных владельцев, в дальнейшем хочет делать ставку именно на таких игроков. Именно поэтому «Арарат» назван в честь популярного клуба из Еревана. Команда, не менее чем наполовину состоящая из русских игроков армянского происхождения, получила название известного ереванского клуба, становившегося чемпионом СССР 1973 года и обладателем Кубка страны 1973 и 1975 годов. Клуб будет проводить на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:52) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ФК Арарат Москва!? Что это за клуб такой?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: Академия (Сегодня, 17:50) #
  • +2
  •  (2)

мда, в его возрасте при норм подготовке реально быть полезным команде. Видимо наелся и заеб-ся в футбол гонять
Регистрация: 20.06.2016
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (1)
online

Ой, боюсь, что этот "Арарат" неспроста. Может в карты проигрался?
Регистрация: 30.08.2008
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:29) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Allsanya
Гонорар будет шашлыком получать!!

Коньячком, пятизвездным.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
надеюсь пяти звездный хоть? joy
Рома Рома.. т.е прощай футболист Павлюченко


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что это за Арарат из Москвы.. ..?Куда тебя несет то, парень.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (1)

Павлик ты Павлик.... (В. Федотов) ))
Регистрация: 6.10.2009
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А Игнатьев говорил: "вряд ли Павлюченко захочет играть во второй лиге"
Профукали, сомневаясь.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 17:22) #
  • +1
  •  (3)

Гонорар будет шашлыком получать!!
Регистрация: 17.12.2015
№1 Написал: vit (Сегодня, 17:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
судя по фото... контракт заключался.. в какой то московской пятиэтажке.... совсем обленился...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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