Роман Павлюченко стал игроком "Арарата"

Бывший нападающий "Урала" Роман Павлюченко перешел в "Арарат", сообщает официальный твиттер московского клуба.Ранее новый клуб 35-летнего футболиста успешно прошёл лицензирование и получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр".