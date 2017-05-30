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"Балтика" объявила о продлении контракта с Игорем Черевченко

Игорь Черевченко продолжить тренировать "Балтику", сообщает официальный сайт клуба.

Калининградский клуб продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Сегодня в офисе ФК «Балтика» было подписано соответствующее соглашение. Новый контракт рассчитан по системе "1+1".
Теги: Черевченко Балтика
Сегодня, 18:05
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