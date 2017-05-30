"Удинезе" продлил контракт с Луиджи Дельнери

"Удинезе" продлил контракт с главным тренером команды Луиджи Дельнери еще на один год, сообщает сообщает официальный сайт итальянского клуба.Теперь соглашение специалиста рассчитано до конца июня 2018 года. Напомним, что Дельнери принял "зебр" по ходу сезона, заключив контракт до конца чемпионата с возможностью продления еще на год.