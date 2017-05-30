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Главный тренер "Бешикташа" продлил контракт с клубом

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш продлил контракт с клубом, информирует твиттер УЕФА.

Новое соглашение подписано на один год. "Бешикташ" в минувшем сезоне стал чемпионом Турции.
Теги: Бешикташ
Вчера, 22:29
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