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Леонид Федун: Жирков заканчивает свою работу в "Спартаке", вместо него будет Измайлов

Владелец "Спартака" в эфире "Матч ТВ" сообщил, что Наиль Измайлов с 1 июня сменит Александра Жиркова на посту заместителя председателя совета директоров московского клуба.

"Жирков справился со своей функцией и с 1 июня он заканчивает свою работу. Его функции будет выполнять Измайлов", - сказал Федун.
Теги: Федун Спартак
Вчера, 23:19
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