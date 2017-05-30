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"Шахтер" подписал новый контракт с полузащитником Степаненко

"Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Тарасом Степаненко, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на пять лет. Степаненко перешел в мае 2010 года и с того момент завоевал с "горняками" 15 трофеев.
Теги: Степаненко Шахтер
Вчера, 23:53
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