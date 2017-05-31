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Массимо Каррера: родные устроили такой теплый прием в Бергамо, что я потрясен до глубины души

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как проводит отпуск с родными в Италии.

- Расскажите - как проходит отпуск? Что скажете о встрече на родине в ранге чемпиона России?

- Каникулы получаются насыщенными, а в Италии меня встретили великолепно. Семья и друзья устроили такой теплый прием в Бергамо, что потрясен до глубины души: приготовили большой сюрприз, который забыть невозможно.

И я в очередной раз убедился, как мне повезло с близкими, ну а про родных и говорить не приходится! Очень рад, что за один вечер увиделся со столькими дорогими мне людьми - это дало уйму энергии.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 08:13
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№5 Написал: ww Белгород (Сегодня, 08:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Массимо, не останавливаться!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№4 Написал: solig65 (Сегодня, 08:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спасибо тебе Массимо! Ждем продолжения!!!
Регистрация: 21.07.2016
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 08:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давай "Труффальдино",и в следующем сезоне порви их всех!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 08:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
я потрясен до глубины души

Как ты смог поднять неподъёмное, их тоже потрясло до глубины души, ...и меня. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:21) #
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online

Набирайся сил и позитива , Массимо Каррера, и возвращайся!!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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