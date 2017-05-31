Массимо Каррера: родные устроили такой теплый прием в Бергамо, что я потрясен до глубины души

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как проводит отпуск с родными в Италии.- Каникулы получаются насыщенными, а в Италии меня встретили великолепно. Семья и друзья устроили такой теплый прием в Бергамо, что потрясен до глубины души: приготовили большой сюрприз, который забыть невозможно.И я в очередной раз убедился, как мне повезло с близкими, ну а про родных и говорить не приходится! Очень рад, что за один вечер увиделся со столькими дорогими мне людьми - это дало уйму энергии.