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"Енисей" сделал Андрею Тихонову предложение продлить контракт

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский сообщил, что клуб сделал предложение главному тренеру команды Андрею Тихонову? о продлении контракта.

"До 1 июня у Андрея Тихонова действующий контракт, поэтому на данный момент он главный тренер ФК "Енисей".

Что касается дальнейших перспектив, то со стороны руководства клуба предложение о продлении сотрудничества было сделано. Итоги переговоров сообщим дополнительно", - цитирует Петровского "СЭ".
Теги: Енисей Тихонов
Сегодня, 08:26
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