Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера: решение не выкупать контракт Маурисио принято совместно

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера опроверг слова гендиректора клуба Сергея Родионова о том, что специалист лично принял решение не выкупать права на защитника Маурисио у "Лацио".

"Решение не выкупать контракт Маурисио принято совместно. И не вижу здесь никакой сенсации. Мы пришли к такому выводу, и это внутреннее дело клуба.

Когда игрока берут в аренду, то это вовсе не означает, что в итоге его обязательно должны потом приобрести. При этом важно сказать, что Маурисио - профессионал высокого уровня и он внес свою лепту в нашу общую победу.

Могу только поблагодарить бразильца за время, проведенное в "Спартаке", и отметить, что ему пришлось нелегко, потому что несколько раз пришлось выходить не на своей привычной позиции. Но так было нужно команде - и Маурисио не подвел", - цитирует Карреру "СЭ".
Теги: Каррера Спартак Маурисио
Сегодня, 08:30
Напечатать
5
(3)
№5 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 09:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Адреано тоже можно было брать в аренду. В так называемый тест драйв.


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: ramil Россия (Сегодня, 09:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
похоже Каррера с Родионовым либо не общаются, либо им переводчики что-то не договаривают....то на вечеринку его забыли пригласить, то от игроков Каррера лично отказывается...странно это все.
Регистрация: 17.05.2016
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:14) #
  • 0
  •  (0)

Скрипач - не нужен. Правильно сделали, что не купили, а арендовали


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: ww Белгород (Сегодня, 08:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно, он добротный защитник, но не сильнее имеющихся в команде, в т.ч. и русских.


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:32) #
  • +2
  •  (2)

скажем так, Маурисио не сильнее имеющихся защитников, так зачем тогда он нужен? мое мнение правильное решение


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.