"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим клубом мира

"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии аудиторской компании KPMG. Стоимость английского клуба оценивается в €3,186 млрд.Второе место в рейтинге занял мадридский "Реал", который оценили в €3,057 млрд. Тройку самых дорогих клубов мира замкнула каталонская "Барселона" (€2,8 млрд). Далее в рейтинге расположились мюнхенская "Бавария" (€2,5 млрд) и 4 английских клуба: "Манчестер Сити" (€2,04 млрд), "Арсенал" (€2,02 млрд), "Челси" (€1,7 млрд) и "Ливерпуль" (€1,4 млрд). Замыкают десятку туринский "Ювентус" (€1,3 млрд) и "Тоттенхэм" (€1,04 млрд).Суммарная стоимость 32 клубов, попавших в рейтинг, составляет €29,9 млрд.