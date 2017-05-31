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Сборная России может сыграть товарищеский матч с командой Индии

Сборная России в октябре может провести товарищеский матч с командой Индии, сообщает sportskeeda.com.

Сообщается, что Всеиндийская футбольная федерация уже вступила в переговоры с РФС о возможном товарищеском матче, который может пройти в октябре в период со 2-го по 10-е число. Если сторонам удастся прийти к согласию, матч пройдет в Индии.

Р-Спорт
Теги: Сборная России
Сегодня, 09:10
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№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:38) #
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online

Лично Мутко договорился? И сколько индийцам заплатили за такую честь?
Регистрация: 20.03.2017
№8 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 09:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AnK.
А что в Индии есть футбол?

А у нас? ...
Регистрация: 10.01.2014
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Помнится в одном из интервью кто - то из вратарей сборной СССР рассказывал, как во время матча с Индией за воротами ползала немаленькая змея...
Осмотрительней надо соперников выбирать.
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
Жаль Березуцкие гонять за сборную закончили, их противостояние с нападающими Зитой и Гитой интересно бы было посмотреть.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:25) #
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stuck_out_tongue_closed_eyes Лучше с индейцами!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 09:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что в Индии есть футбол?
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Индия- это уровень!
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 09:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Правильно,на кошках нужно тренироваться сначала...
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 09:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
может еще и с женской? посерьезнее не могли найти кого-то?
Регистрация: 31.05.2016
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