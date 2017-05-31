Сборная России может сыграть товарищеский матч с командой Индии

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Сборная России в октябре может провести товарищеский матч с командой Индии, сообщает sportskeeda.com.
Сообщается, что Всеиндийская футбольная федерация уже вступила в переговоры с РФС о возможном товарищеском матче, который может пройти в октябре в период со 2-го по 10-е число. Если сторонам удастся прийти к согласию, матч пройдет в Индии.
Р-Спорт
Сообщается, что Всеиндийская футбольная федерация уже вступила в переговоры с РФС о возможном товарищеском матче, который может пройти в октябре в период со 2-го по 10-е число. Если сторонам удастся прийти к согласию, матч пройдет в Индии.
Р-Спорт
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