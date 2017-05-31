СМИ: "Боруссия" договорилась с главным тренером "Ниццы" Люсьеном Фавром

Руководство дортмундской "Боруссии" достигло соглашения с главным тренером "Ниццы" Люсьеном Фавром.Теперь клубу осталось достичь договоренности с французами. У швейцарского специалиста контракт с "Ниццей" до 2019 года. Компенсация может составить около €5 млн, однако "Ницца" не готова расстаться с тренером.