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СМИ: "Боруссия" договорилась с главным тренером "Ниццы" Люсьеном Фавром

Руководство дортмундской "Боруссии" достигло соглашения с главным тренером "Ниццы" Люсьеном Фавром.

Теперь клубу осталось достичь договоренности с французами. У швейцарского специалиста контракт с "Ниццей" до 2019 года. Компенсация может составить около €5 млн, однако "Ницца" не готова расстаться с тренером.

Газета.ru
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 09:40
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