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Курбан Бердыев - основной кандидат на посты президента и главного тренера "Рубина"

Курбан Бердыев является основным претендентом на посты президента и главного тренера футбольного клуба "Рубин" из Казани, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В среду в Казани состоялся попечительский совет клуба под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова. На нем были подведены итоги сезона и обсуждены вопросы дальнейшего развития "Рубина". Было объявлено, что пост президента клуба покинул Ильсур Метшин. Кроме этого совет утвердил переход управления и финансирования клуба в полном объеме к группе компаний "ТАИФ".

"Курбан Бердыев является главным претендентом на должности президента и главного тренера казанского "Рубина" после передачи клуба группе компаний "ТАИФ", - сообщил источник агентству "Р-Спорт".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 10:50
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14
(2)
№14 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Так двояко от назначения. Бердыева бы в сборную России...но ему видно денег все мало. Плюсов у Бердыева много. Но посмотрите, что происходит с командами, когда уходит Бердыев. Мы - оказались в такой глубокой впадине, что решить за пару лет все не получилось. У всех клубов есть отставки тренеров, которые многие им дали. Кононов, Вилаг-Боаш, Слуцкий (у Зени и Адвокат уходил, с которым они кубок брали). Но команда после их ухода оставалась командой. И игроки не бежали, как крысы. У нас же не захотела играть почти вся основа. Как бы толку тогда давать денег, такие полномочия - если через 3 года опять устанут от воровства Бердыева, и опять 4-5 лет на восстановление.

При этом, ну если честно, ведь места в 5-ке занимают команды и не под руководством Бердыева. А Кононов почти всегда переигрывал Курбана. Слуцкий, придя в ЦСКА, вообще из Крыльев был уволен. Поэтому хотелось бы все-же переживать за Рубин, а не за Курбана. Зачем видеть в команде Азмуна, Набоа, Наваса?

П.с. Даже вот сейчас, не известно как, но уйдя Грасия - остаются все игроки. А когда уходил Бердыев - многие уже визжали, что ищут новую команду.
Регистрация: 5.08.2015
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: SHIGA
усидеть на двух стулья нереально просто

Ну, у него же получалось: "Рубин" достаточно долго в лидерах чемпионата России ходил, даже два раза завоёвывал золотые медали.
Правда, потом финансовые проверки всякие хозяйственной деятельности клуба...
Но, как говорят, это уже совсем другая история...
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (1)

Если Рубин полностью переходит под финансирование и управление Таифа, то назначение Бердыева более чем вероятно.... И более того Бердыев в этом случае даст свое согласие...

Но в любом случае грядут перемены, как в Ростове так и в Рубине...
Регистрация: 21.09.2015
№11 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:47) #
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А чего вы хотели? Он подготовился, вице-президента себе в Ростове прозорливо сделал. Не гоже идти на понижение. Вожделенная цель стать футбольным Казанским Эмиром Курбаном-Баши близка, как никогда.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№10 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ростов в середняки, Рубин в топы...


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:34) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
усидеть на двух стулья нереально просто


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Ростовчане продолжают сидеть на завалинке и молча щелкать семачки..
Ко всему надо относиться философски.
Останется Курбан в Ростове- хорошо.
Уйдет в Рубин- у ростовчан будет классная кричалка-"Эй ,Бердыев! Ну как там в Рубине?"

Надеюсь все понимают,что в Рубине Курбан ничего не добьется и опозорится?
не верите?
Ну ну...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№7 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:29) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
...Бердыев является основным претендентом на посты президента и главного тренера...

...А также главного муфтия и президента Татарстана и Курбана всея Руси...
Регистрация: 23.11.2009
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:18) #
  • +4
  •  (6)

С возвращением, Рубин!
Жаль Ростов, ростовчанам бы казанские возможности. А болел и вовсе не сравнить, к футболу в Казани индифферентны, тогда, как в Ростове всегда полна коробочка.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:14) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
две должности - серьзеный карт бланш


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:06) #
  • +4
  •  (8)

Всё правильно....Казань при Бердыеве была команда Европейского уровня,а теперь середняк при чём очень даже ниже среднего, чем больше в России больше команд Европейского уровня тем конечно лучше для всего Российского футбола, но теперь наверное Ростов как лакмусовая бумажка покажет .....что футбольный клуб представляет ...без Курбана Бердыева. А ведь тоже в Европе узнали что есть такой клуб из славного города на-Дону.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 10:59) #
  • +2
  •  (6)

Это похороны Ростова.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:57) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Без комметариев. Как это уже надоело слушать.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:57) #
  • +3
  •  (7)
online

Всё возвращается на круги своя: опять И ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА, И ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР.
Конечно, при нём "Рубин" опять будет бороться за "золото", причём финансовые возможности "Рубина" не идут ни в какое сравнение со скромными финансовыми возможностями "Ростова".
Регистрация: 6.08.2008
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