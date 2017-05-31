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Экс-игрок "Динамо" Коштинья возглавил португальский "Насьонал"

Бывший хавбек московского "Динамо" Коштинья возглавил клуб Суперлиги "Насьонал", передает официальный сайт португальской команды.

Коштинья выступал за "Динамо" с 2005 по 2006 год.
Сегодня, 10:54
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Насьонал- это тот самый микрогранд, лихо натянувший невскую нацЫанальную дастоянию по самые её гланды.)))

Много было таких грандов... Этот один из списка..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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