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Виталий Мутко: готовность к Кубку конфедераций - 80 процентов

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о готовности России к Кубку конфедераций.

– Процентов на 80. 20 процентов – это в основном временная инфраструктура: городки волонтеров, городки стюардов, центры аккредитаций и т.д. На их установку нужна неделя – максимум полторы. Но в эти 20 процентов входит и самый тревожный вопрос – стадион в Санкт-Петербурге. Там сейчас делается все, чтобы к старту не осталось никаких вопросов.

– Речь идет о смене газона?

– Не только, есть и другие проблемы. Что же касается газона, то там как раз проблем быть не должно – есть готовая поляна, выращенная в Ленинградской области, которую мы уже аккуратно срезали и перенесли на стадион. Сейчас идет прошивка, укрепление корневой системы газона. Но это уже чистая технология. Единственное, что и для нового газона нужно солнце, которое пока о нас забыло.

– Работы на Крестовском острове идут сейчас, как я сам видел, с повышенной интенсивностью.

– Все потому, что мы немного задержались со сменой генподрядчика – его надо было заменить не год, а два, а то и три назад. И давно забыли бы о проблемах с питерским стадионом. Настоящая стройка началась там только год назад, а то, что было до этого… Этапы, остановки, судебные процессы и снова этапы, остановки, судебные процессы, – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 11:26
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№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этапы, остановки, судебные процессы

Не совсем так, Виталь...Нужны судебные процессы, а потом по этапу можно уже без остановок.
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:02) #
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online

Цитата: Игорь Казьмин
Это ещё раз говорит о безграмотности или грамотности по выводу денег из бюджета ,так что не чего с больной головы перекладывать на здоровую .....воровали и очень здорово ...просто нужно признаться.

Есть руссая пословица:"Как на охоту идти, так собак кормить". Он как буд-то с Луны прилетел год назад и сразу все порешал. А до этого 10 лет куда смотрели? Удивительная способность выходить сухим из воды. Интересно , сколько лет понадобится, чтобы окупить все расходы на проведение КК и Чемпионата мира? вот пошла информация ,что Зенит хочет свой стадион строить, небольшой но чисто футбольный. Так вопрос тогда , для чего этого монстра построили? Провести чемпионат мира и превратить в спотивно-развлекательный комплекс? скорее всего так.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: debil (Сегодня, 11:50) #
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Т.е 80 прц украдено осталось самая малость и по этапу ..
Регистрация: 30.06.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:42) #
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Это ещё раз говорит о безграмотности или грамотности по выводу денег из бюджета ,так что не чего с больной головы перекладывать на здоровую .....воровали и очень здорово ...просто нужно признаться.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:39) #
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Лучше бы тупо молчал, осенью было все по плану, потом заставили Зенит участвовать в этом 2х матчевом цирке, теперь 20% неготовности, когда же вас дебилов научат отвечать за слова, когда наступит ответственность за содеянное и не сделанное с умыслом.
Как же противно, что у нас такая элита.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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