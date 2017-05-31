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"Арарат" близок к подписанию экс-игрока "Спартака" и сборной России

Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян сообщил, что вскоре должен быть совершен еще один громкий трансфер его команды.

"Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за "Спартак" и сборную России. С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов", – цитирует Оганесяна ТАСС.

Во вторник "Арарат", который будет выступать в ПФЛ, объявил о подписании контракта с Романом Павлюченко.
Теги: Арарат
Сегодня, 11:54
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21
(3)
№21 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:46) #
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online

Цитата: Mahoylich
Что, в двух экземплярах?

Двуликий Анус smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№20 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Широков возобновляет карьеру игрока?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№19 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
дзюба чтоль? joy

Бггг.... самое его место. joy


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№18 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Биляшик
Регистрация: 17.05.2013
№17 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Погребняк подходит.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№16 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (3)

Никита Симонян.
Регистрация: 26.08.2010
№15 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Московский арарат....)


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№14 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: stepanmlc
Цитата: SHIGA
дзюба чтоль?

laughing

Может Павленко ? А может вообще Саенко ? grin

А может Погребняк ?)
Регистрация: 21.12.2016
№13 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Павлюк !! 100% !!
(ПАВЛЮЧЕНКО)

Что, в двух экземплярах?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№12 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 12:30) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ловчев или Бубнов -одно из двух
Регистрация: 25.01.2016
№11 Написал: kigow (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (4)

это точно павлюченко. скоро наше рфпл будет приблизильно так - Арарат (москва), КАйрат (Питер), НЕфтчи (Москва), Пахтакор ( Москва), Динамо (Самдогадайся), Жальгирис (Питер), Днепр (Московскея обл), Шахтер (Московская Обл) ну и все команды рфпл из Москвы и Питера
Регистрация: 16.05.2017
№10 Написал: Батька (Сегодня, 12:18) #
  • -3
  •  (3)

Павлюк !! 100% !!
(ПАВЛЮЧЕНКО)
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
дзюба чтоль?

laughing

Может Павленко ? А может вообще Саенко ? grin


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
дзюба чтоль?

Араратищщщще! laughing


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:17) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Быстров или Торбинский.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
дзюба чтоль? joy

Гыыыы.
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:09) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: SHIGA
дзюба чтоль? joy
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: SHIGA
дзюба чтоль?

stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
дзюба чтоль? joy

ананко йопт
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: Поло (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (4)
online

Биля
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:57) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
дзюба чтоль? joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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