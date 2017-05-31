Денис Кулаков признан лучшим игроком "Урала"

Болельщики признали защитника Дениса Кулакова лучшим игроком "Урала" в минувшем сезоне.Кулаков по итогам голосования набрал 173 балла: 44 участника опроса поставили его на первое место, 16 человек – на второе и 9 – на третье. Следом в опросе финишировал полузащитник Эрик Бикфалви (132 балла). Замкнул тройку лидеров форвард Владимир Ильин (94 очка).Кулаков в минувшем сезоне принял участие во всех матчах в чемпионате России, неизменно выходя на поле в стартовом составе. Также защитник сыграл в четвертьфинале и полуфинале Кубка России.