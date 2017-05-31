Массимо Каррера отправил в музей "Спартака" фирменную бутылку итальянского вина (фото)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подарил клубному музею свой галстук, который он носил в чемпионском сезоне, и фирменную бутылку итальянского вина.Второй артефакт Каррера прислал специально из Бергамо. Это вино марки Аmarone, сделанное на заказ, именуется Maximum. На фирменной этикетке Мистер оставил свой автограф.Каррера стал первым иностранным тренером в истории "Спартака", кому удалось выиграть золотые медали чемпионата страны. При этом красно-белые установили в XXI веке рекорд по количеству набранных очков - 69.