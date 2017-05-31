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Массимо Каррера отправил в музей "Спартака" фирменную бутылку итальянского вина (фото)
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подарил клубному музею свой галстук, который он носил в чемпионском сезоне, и фирменную бутылку итальянского вина.
Второй артефакт Каррера прислал специально из Бергамо. Это вино марки Аmarone, сделанное на заказ, именуется Maximum. На фирменной этикетке Мистер оставил свой автограф.
Каррера стал первым иностранным тренером в истории "Спартака", кому удалось выиграть золотые медали чемпионата страны. При этом красно-белые установили в XXI веке рекорд по количеству набранных очков - 69.
ФК "Спартак" Москва
Второй артефакт Каррера прислал специально из Бергамо. Это вино марки Аmarone, сделанное на заказ, именуется Maximum. На фирменной этикетке Мистер оставил свой автограф.
Каррера стал первым иностранным тренером в истории "Спартака", кому удалось выиграть золотые медали чемпионата страны. При этом красно-белые установили в XXI веке рекорд по количеству набранных очков - 69.
ФК "Спартак" Москва
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