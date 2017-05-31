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Массимо Каррера отправил в музей "Спартака" фирменную бутылку итальянского вина (фото)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подарил клубному музею свой галстук, который он носил в чемпионском сезоне, и фирменную бутылку итальянского вина.

Второй артефакт Каррера прислал специально из Бергамо. Это вино марки Аmarone, сделанное на заказ, именуется Maximum. На фирменной этикетке Мистер оставил свой автограф.

Каррера стал первым иностранным тренером в истории "Спартака", кому удалось выиграть золотые медали чемпионата страны. При этом красно-белые установили в XXI веке рекорд по количеству набранных очков - 69.


ФК "Спартак" Москва
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:06
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№18 Написал: vit (Сегодня, 13:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: vit
куярь охоту гиббон.

а где сцучку блохастую потерял, апездол?

я не знаю где блЯсинг...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№17 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:44) #
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А в зенытике ее б уже Кокорин втихаря выжрал stuck_out_tongue_winking_eye

Цитата: vit
куярь охоту гиббон....

Он свеженьким третьеместом закусывает smile Весь в поту с куем во рту


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
куярь охоту гиббон.

а где сцучку блохастую потерял, апездол?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: vit (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: SHIGA
16 лет выдержки

тухлое значит...как и чимпионство

щегол колхозник млять.... куярь охоту гиббон....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:33) #
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online

Это просто реклама. Ничего личного, просто бизнес. Молодец Массимо.
Регистрация: 17.04.2017
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
запевай

щас спою laughing
Федун самогону подогнал?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Ваш удел - боярышник

Им его не продают больше


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№11 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Гастэряну
: Гастэряну

На стройке перерыв?Иди траншею копай,гастер

Цитата: Гастэряну
а свиных ушей и хвоста еще не прислали?


Это предел твоих мечтаний - хвосты и уши . Ещё лет 20 побатрачишь на дядю , может и саму свининку сможешь купить . Всей бригадой скинуться придётся .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: SHIGA
16 лет выдержки

тухлое значит...как и чимпионство

Ваш удел - боярышник, даже и не мечтайте ...
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
чимпионство

Иди мясо пивом запевай,голытьба


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
16 лет выдержки

тухлое значит...как и чимпионство


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: vit (Сегодня, 12:38) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
а свиных ушей и хвоста еще не прислали?

для тебя сегодня в меню... только свиные куи.... чисть зубы чучело...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:37) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Гастэряну
а свиных ушей и хвоста еще не прислали?

Нет, не прислали.
А цыганскую серьгу, которую Мирча в ярости ВЫРВАЛ из своего уха после матча "Спартак" - "Зенит", пытались ВСУЧИТЬ.
Да не взяли её: цыгане, ведь, как - сначала серьгу подарит, потом и сам захочет прийти.
Нет уж!
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:34) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
: Гастэряну

На стройке перерыв?Иди траншею копай,гастер


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:32) #
  • -6
  •  (8)

а свиных ушей и хвоста еще не прислали?
Регистрация: 25.02.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:21) #
  • +6
  •  (10)
online

Тогда и Глушакову нужно банку "миллеровки" в музей презентовать!
А что?
"ЗНАКОВЫЙ" напиток.
Главное - СЧАСТЛИВЫЙ! blush
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:18) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
16 лет выдержки))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:14) #
  • +6
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Болеет за:
«Спартак»
Выпьем за Массимо!
Выпьем за здравие!
Выпьем и снова нальём!


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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