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СМИ: "Рубин" в течение двух дней определится, останется ли тренером Грасия, или будет назначен Бердыев

Казанский "Рубин", только что перешедший в управление ГК "ТАИФ", в данный момент определяется с вектором развития, и в течение пары дней будет утверждена позиция главного тренера клуба, информирует "Чемпионат".

Сообщается, что либо действующий наставник казанцев Хави Грасия сохранит свой пост, либо будет назначен другой специалист. Одним из претендентов является Курбан Бердыев.
Теги: Рубин
Сегодня, 12:29
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(1)
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KecoH
Вы либо создавайте ФК Рубин, либо ФК Курбан.


Таки да!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Да возьмите норм тренера и дайте ему бюджет. Грасия адекватный, но европеец. И своих зачем-то продвигает в состав все время.

Тот же биляш - из молодняка сделал 5-ую команду. Зачем Бердыев нам нужен. Вы либо создавайте ФК Рубин, либо ФК Курбан. Даже если в Арсенале уйдет Венгер - врятли уйдет и вся команда за ним. Да, мы можем симпотизировать какому-то тренеру...но футболисты все же должны играть для клуба и болельщиков, а не для тренера. Тот-же Азмун не поперхнется обратно к нам возвращаться? А Навас?
Регистрация: 5.08.2015
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как это знакомо..проходили недавно.. и как мы рады что нас это миновало


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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