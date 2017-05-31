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"Арсенал" объявил об уходе Сергея Кирьякова

Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера тульского "Арсенала" в связи с окончанием контракта, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, 47-летний специалист возглавил оружейников 6 октября 2016 года и сумел оставить команду в премьер-лиге.
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 13:21
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№10 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Close
Даешь Бубнова в тренера!
Так сказать, чтобы подтвердить свои многочисленные теории на практике)


Бубнов свою тренерскую практику давно закончил - БАТЭ, Тюмень... и всё!
Регистрация: 14.04.2008
№9 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Димку в команду...
Регистрация: 10.01.2014
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:41) #
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online

Валер, хорош Канделаку по углам теребить! smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:38) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот и работа для Гришина нашлась
Регистрация: 10.03.2012
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рахимов, Аленичев ...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даешь Бубнова в тренера!
Так сказать, чтобы подтвердить свои многочисленные теории на практике)


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
дайте поработать Аленю.


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: vit (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Алень.... твой выход...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:23) #
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  •  (3)

Что и следовало ожидать, никто плакать не будет, задачу выполнил.
Если придет Талалаев, будет настоящая хохма.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:23) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
пусть нервы подлечит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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