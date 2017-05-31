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Артем Дзюба: ребята в сборной знают, что со мной можно пойти на войну

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об авторитете в сборной в преддверии Кубка Конфедераций.

"В этой сборной есть дядьки, но не будем кого-то называть, чтобы никто не обиделся. Может, кто-то себя считает дядькой. Наверное, можно назвать мастодонтом Акинфеева. Самедов тоже и по возрасту и вообще подходит. Ему сейчас доверяют. Они должны за собой повести команду, как старшие товарищи. А дальше поможем.

Чувствую ли я дядькой себя? Зачем себя хвалить? Ребята знают, что со мной можно пойти на войну. А в остальном я не претендую на капитанство или лидерство. Это либо есть, либо этого нет. Когда будут трудные моменты, начнется Кубок Конфедераций, тогда и увидим кто на что способен. Надеюсь, что все будут готовы психологически и физически к этому непростому турниру. Евро показал, что идет совсем другая нагрузка даже на психологическом уровне.

Мы между собой поговорили и решили, что хотим выиграть этот турнир. Понятно, что нужно идти к этому постепенно. Для начала надо выйти из очень непростой группы.

Португалия и Мексика – очень сильные команды. Да и Новая Зеландия не подарок. Все чемпионы своих континентов, поэтому со всеми будет трудно. Мы хотим выйти из группы, потом нужно побеждать в полуфинале. А дальше уже финал. Что сейчас загадывать. Сейчас задача выйти из группы, но цель на турнир – постараться выиграть, раз мы участвуем в нем. У нас нет олимпийского девиза "главное не победа, а участие", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 15:18
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39
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№39 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
на информационную...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№38 Написал: prime Пенза (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Да Свиней в Сборной Много ни к добру!! Где свиньи там провал.! Не ВЕРЮ Сборной где есть спартачи это КРАХ!!!

в той бронзовой победе Спартачи внесли огромный вклад
так что обосpaлся ты жиденько...
Регистрация: 2.08.2009
№37 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:10) #
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online

Хорошо , что это бревно открыло свое дупло и начало выдавливать какие-то там фразы. А то вся помойная шушера ополчилась против капитана Великого Клуба.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№36 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 17:09) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
это ты о глушакове

Глушакова купили за солидную сумму. Переход был совершен по согласию со всеми сторонами. Все остались довольны друг другом. В отличие от ситуации с **ю*ой.


--------------------
Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№35 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 17:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Есть ощущение, что Файзуллин с ним уже куда-то сходил...


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№34 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 17:01) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Цитата: Sidhe
надо было из зенита набирать! кокорина, новосельцева, лодыгина.
уШатова, Йусупова... Смольников еще не всё привез на прошлом ЧЕ.

где-то там есть же еще Файзулин, Рязанцев...Анюков наконец

Цаллагова забыли joy


--------------------
22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№33 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:54) #
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Цитата: MIG
в 90х?

В 2000-е! В 90-е вырос ВАШ Аршавин с Кержаковым, в молодежке, хреново ими,
видно занимались, были бы голубые гниды в руководстве - стали бы они Юсуповым и Кокориным
Систему подготовки молодежи, работавшую, советскую еще - уничтожил Мудко, т.к. она давала преимущество школам с опытом НАМ, а вы были бы в жопе, поэтому первым делом Мудко грохнул чемп дублей -
и после этого ни одного футболиста не появилось. Торбинский -
последний
Цитата: MIG
дурачок что ли

Хотя это не вопрос, правильно вас зовут - ДЕБИЛЫ!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№32 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Sidhe
И занимались питерские гниды - Мудко и Фуррсенко!

в 90х? дурачок что ли?))) Мутко как раз поднял интерес к футболу в СПб многократно. При нем и Петржеле заиграли будущие обладатели к УЕФА + сборники 2008 года.
Что было после - отдельная история. Только гавно и мухи - в одну сторону, мясо и котлеты - в другую.
Цитата: Sidhe
усыпить нах*й,

ну, при Сталине тебя бы дебила давно усыпили. Как и еще половину обмороков с этой ветки. Сборище дегенератов. На почве футбола и ненависти к клубам совсем е6анулись...


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№31 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:47) #
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  •  (4)

Цитата: MIG
когда подрастут поколения годов с 2000 по 2005

Цитата: MIG
Футболом тогда занимались примерно так же как и всей страной - через жопу..

И занимались питерские гниды - Мудко и Фуррсенко! И вот тогда-то мы будем влетать 4-8 Гибралтару, как в свое время любила влетать Зинка дублю Спартаковского дубля - Асмаралу.
Может проще этих "сборников поколения 200-2005" усыпить нах*й, чтоб не мучались? А то ведь в сборную пролезут контрацептивы из Синит-2, которых не по спортивному принципу еще в молодежке за уши, с хрустом, втащили в ФНЛ и всеми силами их там удерживают на предпоследнем от зоны вылета месте - нах*й такое говно в сборной, они с детства поняли, что как играешь - не важно, главное - чтоб у рукопожатых - тебе любой результат нарисуют?!

Цитата: Работяга
и начать регулярно играть

...как говно, зато ему теперь не свистят фолы - и плевать, что он как бить не умел, так и не умеет. Ворье, крыса и дерево.
А по арендам он "мотался" - Спартак ему давал возможность играть, расти!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№30 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Странно все.Когда его гоняли по арендам и говорили,что он не уровня СМ ,а он молчал-его уважали болельщики КБ,как только человек решил начать уважать себя и начать регулярно играть-от стал отстоем ,предателем и т.д.Любите согласных во всем с вами и покорных ??


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№29 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: valerman40
а какой тогда светит? Где другая?

лет через 7-10, когда подрастут поколения годов с 2000 по 2005. Не раньше. Нынешнее же поколение сборников - из 90х годов. Футболом тогда занимались примерно так же как и всей страной - через жопу..


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№28 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: MIG
буду рад ошибиться, но...

не ошибешься, наш уровень Н.Зеландия.
Посмотрим кто кого.
Остальные космос, как говорил ЛВС!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№27 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
буду рад ошибиться, но...
думаю, этой сборной нихера не светит:
полузащитники и защитники приличного уровня отсутствуют как класс
нападающие в сравнении с любой другой сборной - мягко говоря, не сильнее и у них тупо нет "подносчиков снарядов" - ни в центре, ни с флангов ни одного креативщика, ни одного распасовщика...
командная игра? характер? воля к победе? - судя по товарищеским играм, мы явные аутсайдеры грядущих чемпионатов.
буду рад ошибиться, но...

а какой тогда светит? Где другая?
Регистрация: 2.08.2010
№26 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:15) #
  • +2
  •  (4)
online

буду рад ошибиться, но...
думаю, этой сборной нихера не светит:
полузащитники и защитники приличного уровня отсутствуют как класс
нападающие в сравнении с любой другой сборной - мягко говоря, не сильнее и у них тупо нет "подносчиков снарядов" - ни в центре, ни с флангов ни одного креативщика, ни одного распасовщика...
командная игра? характер? воля к победе? - судя по товарищеским играм, мы явные аутсайдеры грядущих чемпионатов.
буду рад ошибиться, но...


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№25 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
надо было из зенита набирать! кокорина, новосельцева, лодыгина.
уШатова, Йусупова... Смольников еще не всё привез на прошлом ЧЕ.

где-то там есть же еще Файзулин, Рязанцев...Анюков наконец
Регистрация: 8.02.2011
№24 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:13) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Продаст за зеленые.
Регистрация: 2.08.2010
№23 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:07) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: ММВ
надо было из зенита набирать! кокорина, новосельцева, лодыгина.

уШатова, Йусупова... Смольников еще не всё привез на прошлом ЧЕ.


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№22 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пойти-то можно. Вернуться целым и невредимым сложно.


--------------------
Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№21 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:59) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Не ВЕРЮ Сборной где есть спартачи это КРАХ!!!

согласен! надо было из зенита набирать! кокорина, новосельцева, лодыгина.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№20 Написал: tuner (Сегодня, 15:50) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vanapupkin
Пойти с тобой на войну можно вот только победить наврятли

Если только в психическую атаку. smile
Регистрация: 29.08.2015
№19 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:49) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Да Свиней в Сборной Много ни к добру!! Где свиньи там провал.! Не ВЕРЮ Сборной где есть спартачи это КРАХ!!!
Регистрация: 14.12.2016
№18 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:48) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: капля никотина
А дойдешь?

Докатят. А там на блиндаж пойдет, в три наката таких Дзюб положить надо. И земелькой сверху присыпать


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:47) #
  • +3
  •  (7)
online

А дойдешь?
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: ramil Россия (Сегодня, 15:44) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
скоро в английском словаре появиться новый глагол - dzyubed, в переводе на русский - много говорить, но ничего не делать smile
Регистрация: 17.05.2016
№15 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 15:44) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: Sidhe
Епаааать, ну и бревно, гнилое, питерское... С тобой на войну можно было только в средние века ходить - вместо тарана бы пригодился, твоейлобковой костью, что меж ушей, ворота вышибать.
Боевой Бздюба из команды боевых 3,14дарасов
Цитата: dimon_1973
Ты ж за обещанную кем-то бочку варения и корзину печенья перебежишь к врагам. А перед этим еще и карманы обчистишь.

Иди к Орзул, верный


Закрой свою хлеборезку убогий
Регистрация: 24.04.2017
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (12)

Епаааать, ну и бревно, гнилое, питерское... С тобой на войну можно было только в средние века ходить - вместо тарана бы пригодился, твоейлобковой костью, что меж ушей, ворота вышибать.
Боевой Бздюба из команды боевых 3,14дарасов
Цитата: dimon_1973
Ты ж за обещанную кем-то бочку варения и корзину печенья перебежишь к врагам. А перед этим еще и карманы обчистишь.

Иди к Орзул, верный


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (9)

Ребята должны хранить деньги в банке, иначе Дзюба украдет.
Регистрация: 26.08.2010
№12 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 15:34) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Цитата: manatee
Это говорит человек, который как последняя ш***а предал родную школу и клуб, уйдя в денежный проект!!! laughing

это ты о глушакове, который предал Локомотив и ушел за нефтяными бабками федуна?

А может о Игнашевиче , братьях , Дзаге и тд. Продолжать ? Здесь о дзюбе так-то речь


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№11 Написал: Босх Россия (Сегодня, 15:34) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Это Дзюба зря так сказал.
Сейчас С.Егоров из сраного СЭ сочинит заметочку- " Дзюба уезжает в Новороссию, воевать по контракту!"

У Егорова видать вторая ипотека, уже не то что с пальца,или потолка, с полного НИХЕРА новости высасывает и постит!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№10 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:32) #
  • 0
  •  (6)

Ловить нечего, когда "дзюбы" в сборной
Регистрация: 17.06.2016
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