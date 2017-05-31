Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:17
Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше
Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше
12:29
СМИ: "Рубин" в течение двух дней определится, останется ли тренером Грасия, или будет назначен Бердыев (6)
СМИ: "Рубин" в течение двух дней определится, останется ли тренером Грасия, или будет назначен Бердыев (6)
08:13
Массимо Каррера: родные устроили такой теплый прием в Бергамо, что я потрясен до глубины души (8)
Массимо Каррера: родные устроили такой теплый прием в Бергамо, что я потрясен до глубины души (8)
Артем Дзюба: ребята в сборной знают, что со мной можно пойти на войну
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об авторитете в сборной в преддверии Кубка Конфедераций.
"В этой сборной есть дядьки, но не будем кого-то называть, чтобы никто не обиделся. Может, кто-то себя считает дядькой. Наверное, можно назвать мастодонтом Акинфеева. Самедов тоже и по возрасту и вообще подходит. Ему сейчас доверяют. Они должны за собой повести команду, как старшие товарищи. А дальше поможем.
Чувствую ли я дядькой себя? Зачем себя хвалить? Ребята знают, что со мной можно пойти на войну. А в остальном я не претендую на капитанство или лидерство. Это либо есть, либо этого нет. Когда будут трудные моменты, начнется Кубок Конфедераций, тогда и увидим кто на что способен. Надеюсь, что все будут готовы психологически и физически к этому непростому турниру. Евро показал, что идет совсем другая нагрузка даже на психологическом уровне.
Мы между собой поговорили и решили, что хотим выиграть этот турнир. Понятно, что нужно идти к этому постепенно. Для начала надо выйти из очень непростой группы.
Португалия и Мексика – очень сильные команды. Да и Новая Зеландия не подарок. Все чемпионы своих континентов, поэтому со всеми будет трудно. Мы хотим выйти из группы, потом нужно побеждать в полуфинале. А дальше уже финал. Что сейчас загадывать. Сейчас задача выйти из группы, но цель на турнир – постараться выиграть, раз мы участвуем в нем. У нас нет олимпийского девиза "главное не победа, а участие", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
"В этой сборной есть дядьки, но не будем кого-то называть, чтобы никто не обиделся. Может, кто-то себя считает дядькой. Наверное, можно назвать мастодонтом Акинфеева. Самедов тоже и по возрасту и вообще подходит. Ему сейчас доверяют. Они должны за собой повести команду, как старшие товарищи. А дальше поможем.
Чувствую ли я дядькой себя? Зачем себя хвалить? Ребята знают, что со мной можно пойти на войну. А в остальном я не претендую на капитанство или лидерство. Это либо есть, либо этого нет. Когда будут трудные моменты, начнется Кубок Конфедераций, тогда и увидим кто на что способен. Надеюсь, что все будут готовы психологически и физически к этому непростому турниру. Евро показал, что идет совсем другая нагрузка даже на психологическом уровне.
Мы между собой поговорили и решили, что хотим выиграть этот турнир. Понятно, что нужно идти к этому постепенно. Для начала надо выйти из очень непростой группы.
Португалия и Мексика – очень сильные команды. Да и Новая Зеландия не подарок. Все чемпионы своих континентов, поэтому со всеми будет трудно. Мы хотим выйти из группы, потом нужно побеждать в полуфинале. А дальше уже финал. Что сейчас загадывать. Сейчас задача выйти из группы, но цель на турнир – постараться выиграть, раз мы участвуем в нем. У нас нет олимпийского девиза "главное не победа, а участие", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.