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Даниэле Де Росси продлил контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси подписал новый контракт с римским клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 33-летним итальянцем рассчитано до 2019 года.
Теги: Рома
Сегодня, 15:33
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