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Артем Дзюба: нас заменят роботами? Дмитрий Анатольевич расшутился в последнее время

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал шутку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что игроков сборной можно заменить роботами.

"Не представляю себе такого. Дмитрий Анатольевич расшутился в последнее время. "Вы держитесь там", например. Это шутка, надеюсь, посмотрим. Не думаю, что роботы смогу что-то кардинально изменить", – передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 15:37
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7
(1)
№7 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
после такого Дмитрий Анатольевич может и поста лишиться... премьер-министришка.. уж мы то знаем, что комментарии Дзюбиньо бесследно не проходят
Регистрация: 16.03.2010
№6 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Боюсь наши роботы будут такими же деревянными, как и футболисты smile
Танковый биатлон-наше все!


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№5 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, как Дмитрий Анатольевич воспримет твои шутки. а то, держись там.. smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (1)

Если бы Артемка тебе вместо 3млн евро заплатили 3млн рублей в год, наверное не до шуток стало бы.
Если бы играли роботами думаю стало бы на порядок дешевле.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: tuner (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Деревянные роботы? Это что-то новенькое!
Регистрация: 29.08.2015
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не думаю, что роботы смогу что-то кардинально изменить"

Так ведь и ты, игрочишка, не можешь. Но при этом робот будет хреначить на аккумуляторе и не требовать миллионы. Так что выгода налицо :)))
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 15:42) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Он Артему не Димон..... smile


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
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