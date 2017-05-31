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Артем Дзюба: нас заменят роботами? Дмитрий Анатольевич расшутился в последнее время
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал шутку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что игроков сборной можно заменить роботами.
"Не представляю себе такого. Дмитрий Анатольевич расшутился в последнее время. "Вы держитесь там", например. Это шутка, надеюсь, посмотрим. Не думаю, что роботы смогу что-то кардинально изменить", – передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
"Не представляю себе такого. Дмитрий Анатольевич расшутился в последнее время. "Вы держитесь там", например. Это шутка, надеюсь, посмотрим. Не думаю, что роботы смогу что-то кардинально изменить", – передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
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