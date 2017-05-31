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"Арсенал" продлил контракт с Арсеном Венгером

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт команды.

Новое соглашение с французским специалистом рассчитано на два года.
Теги: Арсенал Венгер
Сегодня, 15:49
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(1)
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
зря продлили ..увы.. но исчерпал он себя!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
опять на те же грабли

а смысл менять? Арсенал по 300 лямов, как манчестерские тратить не будет
Регистрация: 20.07.2009
№7 Написал: safonas (Сегодня, 16:38) #
  • +1
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а помоему клубу нужно обновление, некая встряска


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Close M. city (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно! Дайте Венгеру поработать!
Glory, Glory Man United smile


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
  • -1
  •  (3)

опять на те же грабли


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:05) #
  • -3
  •  (5)

А писали, что они Кирьякова уволили...


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: tuner (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: anonymous
и правильно сделал!

Символично. Арсен с "Арсеналом". Приятный каламбур.
Регистрация: 29.08.2015
№2 Написал: Wilshere (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
То, чего ожидали ВСЕ)
Регистрация: 4.05.2014
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 15:52) #
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  •  (2)

и правильно сделал!
Регистрация: 8.01.2017
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